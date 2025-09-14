Habertürk
        Gaziantep'te terör örgütü propagandası iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'te terör örgütü propagandası iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'te El Kaide ve DEAŞ terör örgütlerinin propagandasını yapmak ve DEAŞ terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2025 - 19:59 Güncelleme: 14.09.2025 - 19:59
        Valiliğin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.

        El Kaide ve DEAŞ terör örgütlerinin propagandasını yapmak ve DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Operasyonda, 2 ruhsatsız av tüfeği, 223 fişek, kılıç ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

