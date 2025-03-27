Gaziantep bayram namazı saati 2025: Diyanet ile Gaziantep'te bayram namazı saat kaçta kılınacak?
81 ilin bayram namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Böylece Gaziantep bayram namazı saati 2025 belli oldu. 30 Mart Pazar sabahı bayram namazı için camilerin yolunu tutacak olan şehrin sakinleri araştırmalara başladı. Peki, Gaziantep'te bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet ile 2025 Gaziantep bayram namazı saati!
Gaziantep bayramı namazı saati 2025 ilde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. Müslümanlar, bayramın ilk günü sabahında bayram namazı kılmak için camilere akın edecek. Peki, 2025 Gaziantep’te bayram namazı saat kaçta kılınacak?
GAZİANTEP BAYRAM NAMAZI VAKTİ 2025
Ramazan Bayramı'nın birinci günü 30 Mart Pazar günü idrak edilecek. İslam alemi bayram namazı için camilerin yolunu tutacak. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakti bilgisini paylaştı:
Buna göre, Ramazan Bayramı namazı Gaziantep’te saat 06.49’da kılınacak.
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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayram namazı, yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri, namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü, sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak ''Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama'' şeklinde niyet edilir. Bundan sonra imamla birlikte hareket edilir.
Bayram namazı kılınışı şöyledir:
1. Rekat:
Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.
İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.
İmam ve cemaat içlerinden "Sübhaneke" duasını okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır.
Tekbirlerin alınışı şöyledir:
Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat de onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde olduğu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.
İkinci Tekbir: İkinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide olduğu kadar durulur.
Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.
Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.
2. Rekat:
İmam, gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
Sonra 2. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır. Ardından 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır. Son olarak 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat", "Salli-Barik duaları", ''Rabbena'' okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.
BAYRAM NAMAZLARININ HÜKMÜ NEDİR?
Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere, Ramazan ve Kurban Bayramı namazları vâcibdir. Cuma namazı için lâzım olan bütün şartlar, bayram namazları için de lâzımdır. Şu kadar var ki, bayram için hutbe sünnettir ve namazdan sonradır. Hutbe okunmasa da bayram namazı sahihtir. Fakat sünnet terkedilmiş olur.
KADINLAR BAYRAM NAMAZI KILABİLİR Mİ?
İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü'l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.