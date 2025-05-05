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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziosmanpaşa'da inşaat işçilerinin taşlı sopalı kavgası kamerada | Son dakika haberleri

        Gaziosmanpaşa'da inşaat işçilerinin taşlı sopalı kavgası kamerada

        İstanbul Gaziosmanpaşa'da site inşaatında işçiler arasında çıkan taşlı ve sopalı kavga, sokağa taştı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 17:09 Güncelleme: 05.05.2025 - 17:12
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        İnşaat işçileri arasında taşlı sopalı kavga
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        Gaziosmanpaşa'daki olay, bugün öğle saatlerinde Karlıtepe Mahallesi'nde yapımı süren bir sitenin şantiyesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle inşaat çalışanları arasında tartışma çıktı.

        İşçilerin yemek yediği konteynerde çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

        İki grubun birbirine taş ve sopalarla saldırdığı kavga büyüyerek sokağa taştı. Taraflar sokakta birbirlerini kovalarken o anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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