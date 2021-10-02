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Gaziosmanpaşa'da otomobilin çarptığı 3 yaya yaşamını yitirdi

Gaziosmanpaşa'da yemek yemek için yolun karşısındaki restorana geçmeye çalışan üç yaya otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Gaziosmanpaşa'da otomobilin çarptığı 3 yaya yaşamını yitirdi
Gaziosmanpaşa'da feci kaza!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Alınan bilgiye göre, M.Ş. idaresindeki 34 KL 5439 plakalı otomobil, Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan A.A, S.A. ve H.K'ye çarptı.

Kaza saat 00.00'da Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki M.Ş idaresindeki 34 KL 5439 plakalı otomobil aşırı süratten dolayı çorba içmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 kişi yaklaşık 200 metre savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

A.A. olay yerinde, S.A. ve H.K. ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle bölgede trafik kontrollü olarak sağlandı.

Otomobil sürücüsü M.Ş, gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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