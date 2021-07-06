Kur'an kursunda korkutan yangın 0:00 / 0:00

AA

Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1100. Sokak'ta bulunan Sayit Demirci Cami Erkek Kur'an Kursu’nda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangında dumandan etkilenen bazı öğrenci ve öğretmenler, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. AA'nın haberine göre; itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.