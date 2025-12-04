Habertürk
        Haberler Dünya "Gazze'de 2. aşama yakında gerçekleşecek" | Dış Haberler

        "Gazze'de 2. aşama yakında gerçekleşecek"

        ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ve Orta Doğu'da barış olduğunu ifade ederken "Gazze'de ikinci aşamanın çok yakında gerçekleşeceğini" söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 01:34 Güncelleme: 04.12.2025 - 01:34
        "Gazze'de 2. aşama yakında gerçekleşecek"
        ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki ateşkes sürecinin devam ettiğini belirterek, "ikinci aşamanın çok yakında gerçekleşeceğini" söyledi.

        ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir basın toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

        Trump, Gazze'de ikinci aşamaya ne zaman geçileceği yönündeki bir soruya, sürecin ilerlediğini vurgulayarak, "İkinci aşama çok yakında gerçekleşecek." yanıtını verdi.

        ABD Başkanı ayrıca, Gazze'de ve Orta Doğu'da barışın olduğunu ve bu sürece 59 ülkenin destek verdiğini ifade ederek, bunun önemli bir uluslararası destek olduğunu kaydetti.

        Öte yandan Trump, neyi kastettiğini net olarak ifade etmeden, bölgede patlayan bir bombanın "yaralılara ve bazı kişilerin ölmesine" sebep olduğunu belirtti ancak detaya girmedi.

        İsrail, ABD desteğiyle 8 Ekim 2023'te Gazze'de geniş çaplı bir saldırı başlatmıştı. Bu saldırılarda 70 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan yaklaşık 171 bin kişi yaralandı.

        10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının çatışmaları durdurması beklenirken İsrail, anlaşmayı her gün ihlal ediyor. Saldırılar sonucu yüzlerce Filistinli öldü ve yaralandı.

        İsrail, ayrıca yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin felaket koşullarında yaşadığı Gazze'ye yeterli gıda ve ilaç girişini engellemeyi sürdürüyor.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

