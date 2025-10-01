Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Gazze'de sorumluluğu üstlenmeye hazırız" | Dış Haberler

        "Gazze'de sorumluluğu üstlenmeye hazırız"

        Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Gazze'de sorumluluğu üstlenmeye hazır olduklarını söyledi. Muhammed Mustafa, açıklamasında "Hükümetimiz, acil yardım sağlanması, Gazze'deki iyileştirme ve yeniden inşa çalışmaları veya uzun süredir başlatılmış olan kapsamlı ulusal reformları sürdürmek dahil olmak üzere, ulusal sorumluluklarının tamamını üstlenmeye hazırdır." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 01:23 Güncelleme: 01.10.2025 - 01:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Gazze'de sorumluluğu üstlenmeye hazırız"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, hükümetinin Gazze Şeridi’ndeki sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğunu ve kurumlarını Batı Şeria ile birleştirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

        ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de planını açıklamasının ardından Filistin Başbakanı Mustafa, haftalık hükümet oturumunun açılışında yaptığı konuşmada, "Hükümetimiz, acil yardım sağlanması, Gazze’deki iyileştirme ve yeniden inşa çalışmaları veya uzun süredir başlatılmış olan kapsamlı ulusal reformları sürdürmek dahil olmak üzere, ulusal sorumluluklarının tamamını üstlenmeye hazırdır." ifadelerine yer verdi.

        REKLAM

        Filistin'in savaşın sona erdirilmesine ve barışın tesisine yönelik uluslararası çabaları memnuniyetle karşıladığını kaydeden Mustafa, "ülkenin iki kesiminde (Gazze ve Batı Şeria) ulusal kurumların birleştirilmesi ve yürürlükteki yasaların uygulanması yönündeki çalışmaların sürdürülmesi; böylece tüm çabaların somut bir gerçeğe dönüşmesi ve Filistin halkının güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesi" gerektiğini vurguladı.

        Filistin Başbakanı, “Tarihi New York Bildirgesi, Filistin devletinin giderek artan şekilde tanınması ve ardından gelen uluslararası planlar ile savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalar, üzerine inşa edilmesi gereken temel veriler olarak görülmelidir. Bu adımlar, zorla göç ettirmeyi ve ilhakı engellemek, Filistin Ulusal Yönetimi’ni zayıflatma girişimlerine karşı koymak, bağımsız Filistin devletinin kurulma sürecini pekiştirmek ve halkımızın özgürlük ve bağımsızlık arzularını gerçekleştirmek için önemlidir." ifadelerini kullandı.

        Filistin 2007 yılından bu yana siyasi ve coğrafi olarak bölünmüş durumda. Hamas Gazze Şeridi’ni yönetirken, Batı Şeria’yı Mahmud Abbas liderliğindeki Fetih hareketinin kurduğu hükümetler yönetiyor.

        Filistin, ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu Gazze planını memnuniyetle karşılamış ve bir anlaşmaya varılması için ABD, bölge ülkeleri ve diğer ortaklarla çalışmaya hazır olduğunu belirtmişti.

        REKLAM

        Trump'ın Gazze planı

        Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "GazzeÇatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan" adlı önerisini açıklamıştı.

        Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

        Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek destek açıklaması yapmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aslan, Liverpool'a diz çöktürdü!
        Aslan, Liverpool'a diz çöktürdü!
        Galatasaray, Liverpool'a cevap: Tek mucizeniz 2005'te!
        Galatasaray, Liverpool'a cevap: Tek mucizeniz 2005'te!
        Tarihi gece!
        Tarihi gece!
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        Markette kadına yumruklu saldırı
        Markette kadına yumruklu saldırı
        Diyarbakır'da su kuyusunda facia! 4 ölü
        Diyarbakır'da su kuyusunda facia! 4 ölü
        MGK'dan 8 maddelik bildiri
        MGK'dan 8 maddelik bildiri
        "Netanyahu Trump'ın planını bozabilir"
        "Netanyahu Trump'ın planını bozabilir"
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Görev değişikliğinin perde arkasında ne var?
        Görev değişikliğinin perde arkasında ne var?
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'