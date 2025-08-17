İsrail Genelkurmay Başkanı, Gazze kentinin işgal planını onaylamak için bugün toplantı yapacak

İsrail ordu radyosunun haberine göre, Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentinin işgal planlarını onaylamak üzere bugün Güney Bölgesi Komutanlığı ile bir araya gelecek.

Haberde, planın "daha önce belirtildiği gibi kentin sakinlerinin tahliyesiyle sınırlı olmadığı, aynı zamanda kentin tamamen kuşatılmasını ve operasyonel olarak kontrolünün sağlanmasını da içerdiği" kaydedildi.

Buna göre belirlenen takvimin hızlandırılması için Gazze kentinin merkezine kara harekatının birkaç hafta içinde başlamasının ve Filistinlilerin kentten göç ettirilmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Haberde ayrıca İsrail ordusunun, bunun ardından Gazze Şeridi'nin güneyinde kontrol ettiği toprakların bir kısmından çekilmek zorunda kalacağı ve buraların, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığınması için sözde "yeni bir insani bölgeye" dönüştürüleceği ifade edildi.

İSRAİL GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI ALMIŞTI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.