Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Ortadoğu Gazze’de telekomünikasyon hizmetleri bir kez daha kesildi

        Gazze’de telekomünikasyon hizmetleri bir kez daha kesildi

        Filistin Telekomünikasyon (PALTEL) şirketi, Gazze Şeridi'ndeki telekomünikasyon hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 20:01 Güncelleme: 14.12.2023 - 20:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazze'de iletişim bir kez daha kesildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 69’uncu gününde devam ederken, Gazze Şeridi’ndeki telekomünikasyon hizmetleri bir kez daha kesildi. Filistin Telekomünikasyon (PALTEL) şirketi tarafından yapılan açıklamada, “Devam eden saldırı nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki tüm telekomünikasyon hizmetlerinin kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz. Gazze yeniden karanlığa gömüldü” denildi.

        İsrail saldırıları nedeniyle 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde çok kez telekomünikasyon hizmetleri kesintiye uğramıştı.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gazze iletişim
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Putin'den Türkiye ziyareti açıklaması
        Putin'den Türkiye ziyareti açıklaması
        Kadıköy'de 11'ler belli oldu
        Kadıköy'de 11'ler belli oldu
        Bakan Tunç: Hakeme saldırı iddianamesi hazır
        Bakan Tunç: Hakeme saldırı iddianamesi hazır
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        "Sol bek ihtiyacımız var"
        "Sol bek ihtiyacımız var"
        İşte İstanbul'da en pahalı mezar yerinin ücreti
        İşte İstanbul'da en pahalı mezar yerinin ücreti
        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!
        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!
        Kredi maliyeti borsayı frenliyor mu?
        Kredi maliyeti borsayı frenliyor mu?
        İsveç'deki öğretmene uzaklaştırma
        İsveç'deki öğretmene uzaklaştırma
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        5 kat boya ve sıva katmanının altından çıktı
        5 kat boya ve sıva katmanının altından çıktı
        Balkanlar'dan geliyor! Soğuk ve kar yolda... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Balkanlar'dan geliyor! Soğuk ve kar yolda... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!