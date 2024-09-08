Hamilelik sürecinde annenin beslenme alışkanlıkları, doğacak bebeğin hem fiziksel hem de zihinsel sağlığını doğrudan etkiliyor. Bu süreçte alınan doğru besinler, bebeğin yüz yapısından zekasına kadar pek çok önemli faktörü belirliyor. Sağlıklı bir gebelik ve sağlıklı bir bebek için dengeli beslenmek şart. Bu nedenle gebelikte beslenme programı; yeterli miktarda protein, karbonhidrat, sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller içermeli.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Hamilelikteki beslenmenin, bebeğin yüz yapısı ve güzelliği üzerinde büyük bir etkisi olduğu biliniyor. Yüz güzelliği, kemiklerin simetrisi ve elmacık kemiklerinin ne kadar geliştiğiyle doğrudan bağlantılıdır. Yetersiz ve doğal olmayan gıdalarla beslenen annelerin bebeklerinde, üst çene kemiği başta olmak üzere kemik gelişimi yeterince sağlanamaz. Bu durum, yüksek damak, diş problemleri, burun deliklerinin küçük olması ve geniz eti büyümesi gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Üst çene kemiğinin yetersiz gelişmesi, sağlık sorunlarını da beraberinde getirir. Tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları, diş çürükleri, uyku apnesi, uyku sorunları ve gece altını ıslatma gibi problemler, üst çene kemiğinin iyi gelişmemesinden kaynaklanabilir" diye konuştu.

REKLAM HAMİLELİKTE OMEGA-3 ALMAK BEBEĞİN ZEKA GELİŞİMİNİ DESTEKLİYOR Dr. Seçkin, bebeğin beyin gelişimi açısından hamilelikte omega-3 yağ asitleri almanın önemli olduğunu kaydederek, şunları söyledi: "Omega-3, bebeğin zeka gelişimini desteklerken, annenin doğum sonrası depresyon riskini azaltmada da kritik bir rol oynar. Yeterli omega-3 alımı, hem anne hem de bebek için sağlıklı bir gebelik süreci sağlar." GEBELİKTE YETERSİZ BESLENME, BEBEKTE ERKEN ÖLÜM RİSKİNİ ARTIRIYOR Anne adayının yetersiz veya kötü beslenmesinin, düşük doğum ağırlığı riskini artırdığını vurgulayan Seçkin, "Ülkemizde yüzde 15 oranında görülen düşük doğum ağırlığı, bebeğin ileriki yaşamında kalp-damar hastalıkları, diyabet, obezite ve erken ölüm riskini artırabilir" dedi.

Gebelikte doğru beslenmenin, doğumsal anomalilerin önlenmesinde de büyük bir rol oynadığını kaydeden Seçkin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle diyabet veya insülin direnci olan annelerin, hamile kalmadan önce beslenme alışkanlıklarını düzenlemesi gerekir. İnsülin direnci, gebeliğin ilk üç ayında bebekte organ taslaklarının gelişimini olumsuz etkileyebilir. Bu da doğumsal anomalilere yol açabilir." B12 EKSİKLİĞİNE DİKKAT! B12 eksikliğinin hamilelikte sıkça görüldüğünü belirten Seçkin, "B12 vitamini eksikliği, hem anne hem de bebek için çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu vitaminin eksikliği, özellikle her 3-5 kişiden birinde görülmektedir ve gebelik sürecinde dikkatle izlenmesi gereken bir durumdur" dedi.