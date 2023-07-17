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        Gebze'de parkta silahla başından vurulmuş cansız beden bulundu

        Gebze'de bir parkta hareketsiz yatan kişinin, silahla başından vurularak öldürüldüğü tespit edildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 02:45
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        Parkta başından vurulmuş cansız beden bulundu
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi, parkta silahla başından vurulmuş halde bulundu.

        Osman Yılmaz Mahallesi, İstanbul Caddesi, Yunus Emre Parkı içerisinde hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        PARKTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        AA'nın haberine göre; yapılan incelemede silahla başından vurulan C.B'nin (25), hayatını kaybettiği belirlendi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        C.B'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Son dakika haberler
        #kocaeli
        #Gebze
        #haberler
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