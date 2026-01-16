Habertürk
        Gebze'de restorana araçtan silahlı saldırı: 2 yaralı

        Gebze’de restorana araçtan silahlı saldırı: 2 yaralı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde araçtan bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda M.C.P. ile M.C.A. yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken polis, saldırıyla ilgili çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 00:06 Güncelleme: 16.01.2026 - 00:21
        Olay, saat 21.00 sıralarında Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi’ndeki bir restoranda meydana geldi.

        Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, cadde üzerinde seyir halindeki bir araçtan restorana ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği restoranda bulunan M.C.P. ile M.C.A. yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yeri polisinin bölgedeki incelemesinde yaklaşık 20 boş mermi kovanı bulunurken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf: DHA

        15 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        15 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 15 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...* İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski voleybolcu Derya Çayırgan'ın ifadesi ortaya çıktı: Evsiz kalan aileme Özgür Çelik yardım etti, İmamoğlu ile görüşmemde iş teklifi yapıldı* Pehlevi'nin "oldukça hoş biri gibi göründüğünü" söyleyen ABD Başkanı Trump, İran içinde yeterli desteği olup olmadığı konusunda emin olmadığını ifade etti. Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışın sağlanamaması konusunda engelin Ukrayna lideri Zelenskiy olduğunu söyledi* Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerine yüzde 19,23 oranında zam yapıldı. Ankara-İstanbul hattında bilet fiyatı 780 TL'den 930 TL'ye yükseldi*  Fenerbahçe'de tüm gözler N'Golo Kante takviyesine çevrildi. Sarı-lacivertlilerde yönetim, transferde son noktayı koymak için Abu Dabi'ye gidecek* Siroz teşhisi konulan, bu nedenle acilen karaciğer nakli olması gereken ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan: Ağabeyimin durumu maalesef çok ciddi. Doktorlarımız, uygun donör bulunana kadar hastaneden ayrılmasına kesinlikle izin vermiyor

        #HABER
        #kocaeli
        #kocaeli haber
        #yerel haber
