        Gece tırnak kesmek günah mı? Diyanet’e göre gece tırnak kesmek caiz mi?

        Günlük hayatta sıkça yapılan kişisel bakım uygulamalarından biri olan tırnak kesme, özellikle "gece tırnak kesmenin günah olduğu" yönündeki yaygın inanışlar nedeniyle zaman zaman dinî bir tartışma konusu hâline geliyor. Halk arasında kulaktan kulağa aktarılan bu tür söylemler, "Gece tırnak kesmek günah mı?", "Diyanet'e göre gece tırnak kesmek caiz mi?" sorularını da beraberinde getiriyor. Konuya ilişkin en net ve bağlayıcı değerlendirmeler ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalar ve İslam'ın temel kaynakları çerçevesinde ele alınıyor. Bu yazımızda Gece tırnak kesmek günah mı? Diyanet'e göre gece tırnak kesmek caiz mi? Sorularına detaylı yanıtlar bulacaksınız.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2026 - 17:37 Güncelleme: 31.01.2026 - 17:37
        Gece tırnak kesmek günah mı?
        Gece tırnak kesmenin günah olduğu inanışı nereden geliyor? Gece tırnak kesmenin günah olduğu yönündeki düşünce, dinî bir kaynaktan değil; daha çok kültürel ve geleneksel inanışlardan beslenmektedir. Eskiden yeterli aydınlatma imkânlarının olmaması, gece tırnak keserken elin veya parmağın yaralanma riskini artırmıştır. Bu durum zamanla “gece tırnak kesilmez” şeklinde bir alışkanlık ve uyarıya dönüşmüş, ardından dinî bir yasakmış gibi algılanmaya başlanmıştır. Diyanet, bu tür inanışların dinle ilişkilendirilmesini doğru bulmamaktadır.

        İslam’da tırnak kesmenin yeri nedir? İslam’da tırnak kesmek, temizlik ve kişisel bakım kapsamında değerlendirilen bir davranıştır. Hz. Peygamber’in temizlikle ilgili tavsiyeleri arasında tırnakların kesilmesi de yer alır. Ancak bu tavsiyelerde tırnağın hangi gün veya hangi saat diliminde kesileceğine dair bağlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla gündüz tırnak kesmek caiz olduğu gibi gece tırnak kesmek de caizdir.

        Belirli günlerde tırnak kesmekle ilgili rivayetler Halk arasında cuma günü tırnak kesmenin sevap olduğu ya da bazı günlerde tırnak kesmenin uğursuz sayıldığına dair çeşitli rivayetler dolaşmaktadır. Diyanet’e göre bu tür söylemlerin çoğu sahih kaynaklara dayanmamaktadır. Cuma günü temizlik yapmak, genel anlamda ibadete hazırlık kapsamında güzel bir davranış olarak görülse de, diğer günlerde veya gece vakti tırnak kesmenin günah olduğuna dair bir hüküm bulunmaz.

        Gece tırnak kesmenin abdeste veya ibadete etkisi var mı? Diyanet’e göre gece tırnak kesmenin abdest, namaz veya diğer ibadetler üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur. Tırnak kesmek, ibadetin sıhhatine zarar veren bir durum değildir. Aksine, temizliğin bir parçası olarak değerlendirilir. Bu nedenle gece tırnak kesen bir kişinin ibadetleri geçerlidir.

        Dinen ölçü nedir? İslam’da yeme, içme, giyim ve temizlik gibi alanlarda temel ölçü; temizlik, zarar vermeme ve aşırılıktan kaçınmaktır. Tırnak kesmenin zamanı değil, tırnakların temiz ve bakımlı olması önemlidir. Gece tırnak kesmenin, dinen sakıncalı sayılabilecek bir yönü bulunmamaktadır. Ancak kişi, kendine zarar verecek bir ortamda bu işlemi yapmaktan kaçınmalıdır. Bu husus, dinî değil, tamamen sağlık ve güvenlik ile ilgilidir.

        Diyanet’in genel değerlendirmesi Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre gece tırnak kesmek ne günahtır ne de dinen sakıncalıdır. Bu konuda toplumda yaygın olan “gece tırnak kesilmez” anlayışı, dinî bir hükme değil, kültürel alışkanlıklara dayanmaktadır. İslam’da bu tür davranışlar, yasak veya günah kapsamında değerlendirilmez.

        Diyanet’e göre gece tırnak kesmek caizdir ve günah değildir. Bu davranışla ilgili olumsuz inanışların dinî bir dayanağı bulunmamaktadır. Müslümanlar, tırnak kesmeyi temizlik ve kişisel bakım kapsamında değerlendirerek, uygun ve güvenli bir zamanda yapabilirler. Önemli olan, dinî hükümleri kültürel söylentilerle karıştırmamak ve ibadetleri sağlam kaynaklara dayandırmaktır.

        Hasan Can Kaya ve Reynmen, gözaltına alındı

        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, komedyen Hasan Can Kaya ve şarkıcı Reynmen'in de aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
