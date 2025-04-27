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        Haberler Müzik Gece Yolcuları'ndan 20'nci yıla sürprizler

        Gece Yolcuları'ndan 20'nci yıla sürprizler

        Türk rock müziğinin efsane grubu Gece Yolcuları, 20'nci yıllarını özel projeler ve yeni şarkılarla kutlamaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2025 - 21:38 Güncelleme: 27.04.2025 - 21:38
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        Türk rock müziğinin efsane grubu Gece Yolcuları, 20'nci yıllarını özel projeler ve yeni şarkılarla kutlamaya hazırlanıyor. Hayranlarına büyük sürprizler vadeden grup, müzik serüvenlerinde yaşadıkları zorlu süreçleri, yeni projelerini ve heyecanlarını paylaştı.

        "Pandemi ve sağlık sorunlarına rağmen müzikten hiç kopmadık. En büyük gücümüz sahnede kalmaktı," diyen grup üyeleri, Edis’in geçirdiği kaza sonrası yaşadıkları sıkıntılara rağmen umut dolu mesajlar verdi.

        Yeni şarkıları 'Birisi Var', Gece Yolcuları’nın kendine özgü tarzını modern bir dille yeniden sunuyor. Söz ve müziği Edis’e ait olan şarkı, grubun yıllardır koruduğu müzikal duruşun yeni bir yansıması.

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