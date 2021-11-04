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Haberler Gündem 3. Sayfa ŞAKA GİBİ! Polis baskınında silahlar bulundu; şüpheli 'haberim yok, kapımı onarın' dedi - Haberler
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Gecekondudan silahlar çıktı; şüpheli 'haberim yok, kapımı onarın' dedi

Çorum'da dikkat çeken bir olay yaşandı. Kentte polis boş gecekonduda 3 otomatik av tüfeği ile 55 fişek ele geçirdi, 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden S.C., silahlardan haberi olmadığını, polisin çilingir ile girdiği evin kapısının onarılmasını istedi.

ŞAKA GİBİ! Polis baskınında silahlar bulundu; şüpheli 'haberim yok, kapımı onarın' dedi - Haberler
Evinden cephanelik çıkan şüpheliden şoke eden ifade!
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DHA

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir gecekonduda çok sayıda silah bulunduğu yönünde ihbar üzerine harekete geçti.

DHA'nın haberine göre, operasyon düzenleyen ekipler, savcılığın arama kararıyla adrese gidip çilingir yardımıyla eve girdi. Evdeki aramada, yurt dışından kaçak yollarla temin edildiği tespit edilen 3 otomatik av tüfeği ve 55 fişek ele geçirildi.

Gecekonduya daha önce silah bıraktıkları öne sürülen şüpheli O.C. ve S.C. ise yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden S.C. ifadesinde; babasına ait olduğunu söylediği eve 2 yıldır gitmediğini, silahlardan da haberinin olmadığını iddia etti.

S.C. ayrıca baskın sırasında çilingir yardımı ile girilen evin arızalanan kapısının ise onarılmasını talep etti. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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