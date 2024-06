Geceleri atıştırmaya son: Gece açlığını bastırmak için uygulayabileceğiniz 8 yöntem!

8. TUTARLI OLMAK

Sizin için en iyi neyin işe yaradığını belirlemek, biraz deneme yanılma gerektirir. Alışkanlıkların, özellikle de yemekle ilgili olanların kırılması zor olabilir. Sabırlı olun ve geceleri atıştırmalıkları azaltmanıza yardımcı olacak bir plan veya rutin geliştirmenin biraz zaman alabileceğini bilin.

