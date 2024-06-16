Geceleri atıştırmaya son: Gece açlığını bastırmak için uygulayabileceğiniz 8 yöntem!
Geceleri yemek yeme alışkanlığı, sağlığınızı ve kilo kontrolünüzü olumsuz etkileyebilir. Birçok insan, özellikle akşam saatlerinde gelen yeme isteğiyle mücadele etmekte zorlanır. Ancak, doğru stratejilerle bu alışkanlıktan kurtulmak mümkündür. Peki, ne yapılırsa gece yemek yemek durdurulabilir? İşte, atıştırma isteğine son verebilecek 8 tavsiye!
Geceleri televizyon izlerken dondurma yemek gibi bir davranışı ne kadar sıklıkla gerçekleştirirseniz, bunun bir alışkanlığa dönüşme olasılığı da o kadar artar. Bazen birkaç basit değişiklik, gece atıştırma alışkanlığınızda büyük fark yaratabilir. Haberimizde geceleri atıştırma isteğinizi azaltmak veya durdurmak için uygulayabileceğiniz bazı yöntemleri derledik. İşte, detaylar...
1. GECE RUTİNİNİ DEĞİŞTİRMEK
Gece rutininizi değiştirmek, gece atıştırmalarını azaltmanıza yardımcı olabilir. Örneğin, her gece televizyon izlerken dondurma yeme eğilimindeyseniz, bu uygulamayı başka bir etkinlikle değiştirebilirsiniz. Yatakta çayınızı yudumlarken kitap okuyabilir veya bunun yerine internetten 15 dakikalık rahatlatıcı bir yoga videosu izleyebilirsiniz.
2. DÜZENLİ YEMEK
Beslenme ve Diyetetik Akademisi, geceleri atıştırmayı azaltmaya yardımcı olmak için aç ve tok olduğunuz saatlere göre gün boyunca yemek yediğinizden emin olmanız gerektiğini aktarıyor. Yani, gün boyunca düzenli ve sizi tok tutacak yiyecekleri yerseniz gece zaten acıkmazsınız.
3. UYUMAK
Sağlam bir gece uykusu almak, gece atıştırmalarını azaltmak için faydalı olabilir. İyi ve kaliteli bir uykuya hazırlanmak için elektronik cihazlarınızı kapatmayı, rahat pijamalar giymeyi ve yatakta dinlenmeyi deneyebilirsiniz.
4. BİR YEMEK GÜNLÜĞÜ TUTMAK
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne göre yemek günlükleri, günlük ve gece ne yiyip içtiğinizi detaylandırmanıza yardımcı olabilir. Birkaç gün boyunca yiyecek alımınızı takip etmek, öğün atlamak veya uzun süre yemek yememek gibi geceleri atıştırmanıza neden olabilecek potansiyel olarak sorunlu kalıpları belirlemenize yardımcı olabilir.
5. ATIŞTIRMALIKLARI PORSİYONLAMAK
Akşam yemeğinden sonra atıştırmalık yemeyi seviyorsanız, yemeğinizi önceden porsiyonlara ayırmak günlük kalori ihtiyacınızı karşılamanıza yardımcı olabilir. Cips paketinin tamamını kanepeye götürmek yerine, makul büyüklükte bir atıştırmalığı porsiyonlara ayırmayı deneyebilirsiniz.
En sevdiğiniz atıştırmalıkların bir kısmını ölçmek, gözlerinizi eğitmenize yardımcı olabilir ve size önerilen porsiyon boyutu hakkında fikir verebilir.
6. ATIŞTIRMALIĞI ÖNDEN PLANLAMAK
Geç atıştıracağınızı düşünüyorsanız veya biliyorsanız ne yiyeceğinizi önceden planlamalısınız. Canınız tatlı çekiyorsa, dondurulmuş meyveler veya kendi yaptığınız dondurmalar gibi daha sağlıklı seçenekleri düşünebilirsiniz. Tuzlu tercih ediyorsanız porsiyon kontrollü olacak şekilde küçük bir kapta paketleyebilirsiniz.
7. ATIŞTIRMALIĞI YEMEK MASASINDA YEMEK
Başka bir aktivite yaparken yemek yemek, ne kadar ve ne zaman atıştırma yaptığınızı fark etmenize engel olabilir. Akşamları televizyona çok fazla zaman ayırdığınızı biliyorsanız, öncesinde bir şeyler atıştırmak iyi bir fikir olabilir. Ayrıca atıştırmalığı yemek masasında yemek, yiyeceği öğün gibi düşünmenizi sağlayarak karnınız doyduğunda kalkmanızı sağlayabilir.
8. TUTARLI OLMAK
Sizin için en iyi neyin işe yaradığını belirlemek, biraz deneme yanılma gerektirir. Alışkanlıkların, özellikle de yemekle ilgili olanların kırılması zor olabilir. Sabırlı olun ve geceleri atıştırmalıkları azaltmanıza yardımcı olacak bir plan veya rutin geliştirmenin biraz zaman alabileceğini bilin.
Kaynak: Health, Academy of Nutrition and Dietetics, Centers for Disease Control and Prevention, Medline Plus