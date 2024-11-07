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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Geçen Gün' Arter'de

        'Geçen Gün' Arter'de

        Kerem Kurdoğlu'nun kaleme aldığı ve yönetmenliğini Naz Erayda ile birlikte üstlendiği Kundura Sahne yapımı "Geçen Gün", 15 Kasım Cuma ve 16 Kasım Cumartesi akşamları saat 20:00'de Arter'in performans salonu Karbon'da seyirciyle buluşacak!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 00:03 Güncelleme: 07.11.2024 - 00:03
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        'Geçen Gün' Arter'de
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        Yapımcılığını Kundura Sahne’nin üstlendiği “Geçen Gün”, müzik, dans gösterisi, tiyatro ve performansın sınırlarında dolaşarak büyük şehrin iç içe geçmiş hikâyelerini sahneye taşıyor. Kerem Kurdoğlu’nun yazdığı ve Naz Erayda ile birlikte yönettikleri oyunda sahneyi Esme Madra ve Ozan Çelik paylaşıyor.

        Gündelik paranoya hallerimiz üzerine, şehir ile iki kişi arasında geçen “endişe dolu bir sevgi hikâyesi” anlatan performansta Esme Madra ve Ozan Çelik, kendilerine çeşitli seslerle eşlik eden Tophane Noise Band ile birlikte sahnede ses, söz ve hareket parçalarını öyküleştiriyorlar.

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        15 Kasım 2024 Cuma ve 16 Kasım 2024 Cumartesi akşamları saat 20:00’de Arter’in performans salonu Karbon’da sahnelenecek “Geçen Gün” için biletler, giriş katında yer alan Danışma ve Bilet Gişesi’nden, Biletix'ten ya da Mobilet'ten temin edilebilir.

        OYUNUN KONUSU

        Birbirleriyle sürekli karşılaşan, geçişen, çarpışan, ama birbirlerini gerçek anlamda hiçbir zaman görmeyen iki kişi. Dünyaya karşı iki kişi. Şehrin içinde hareket ediyorlar. Ezilmemeye çalışıyorlar. Şehirle başa çıkmaya çalışıyorlar. Herkes onlara karşı, onlar tek başına. Kâh seksen yaşındalar, kâh on sekiz. Bir bakmışsın mağdur durumdalar, bir de bakmışsın suçluluk duygusu içlerini kemiriyor.

        Biz tanıyoruz onları. Onlar da bizi tanıyor. Şehir değişiyor. Şehir sürekli farklı rotalar çiziyor. Şehir onları itip kakıyor. Diğer insanlar, şehirle bir olmuş, sürüklüyorlar onları. Her an başka bir tehdit altındalar. Sesler sarmalıyor hepsini. Kâh rahatsız edici bir kakofoni, kâh büyüleyici bir sükûnet. Kâh bir gürültü yumağı, kâh bir müzik.

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        #Naz Erayda
        #Kerem Kurdoğlu
        #Geçen Gün
        #müze
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