SON DAKİKA! Geçen yıl 600 bin lirayı aşan ücret geliri elde edenler bu yıl ilk defa beyanname verecek

Beyannamede bu yıl ilk olacak! 31 Mart son 0:00 / 0:00

AA

Geçen yıl 600 bin lirayı aşan ücret geliri elde edenler bu yıl ilk defa beyanname verecek. Elde edilen beyana tabi ücret gelirlerine ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerinin 31 Mart'a kadar doldurulması önem taşıyor

Gelir Vergisi Kanunu uyarınca vergiden istisna edilen ödemeler dışında kalan ücretler, kesinti yoluyla gelir vergisine tabi tutuluyor.

Tevkif yoluyla vergilendirilmiş, tek işverenden alınan ücretler için yıllık gelir vergisi beyanna­mesi verilmiyordu ancak Aralık 2019'da yasalaşan Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yapılan değişiklik sonucu, 2020'de tek işverenden alınmış ve kesinti suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirlerinin vergi tarifesinin 4'üncü gelir diliminde yer alan tutarı aşması durumunda yıllık beyannameyle beyan edilmesi gerekecek.

Bu kapsamda, tek işve­renden elde edilse dahi 2020 takvim yılı için 600 bin lirayı aşan ücret gelirinin artık beyanı gerekiyor. 2020 takvim yılı için tek işverenden elde edilen ve brüt tutarı 600 bin lirayı aşmayan ücret gelirleri ise beyan edilmeyecek.

Kesintiye tabi tutulmamış ücret gelirleri için tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname verilecek.

Ücret gelirlerinin yıllık beyannameye dahil edilmesi halinde, beyan edilen gelir üzerinden hesaplanan vergiden, yıl içinde ödenen ücret üzerinden kesilen gelir vergisinin asgari geçim indirimi düşülmeden önceki tutarı mahsup edilecek.

Birden fazla işverenden ücret gelirinin elde edilip edilmediğinin tespitinde, ücretlinin aynı anda birden fazla yerde çalışarak kazanç sağlaması değil, bir vergilendirme dönemi içinde birden fazla işverenin yanında çalışarak ücret geliri elde etmesi esas alınacak.

Birden fazla işverenden tevkif yoluyla vergilendirilmiş ücret alan ve birden sonraki işverenden aldıkları brüt ücretlerin toplamı 2020 takvim yılı için 49 bin lirayı aşan mükelleflerin birinci işverenden aldıkları ücret gelirleri dahil, tamamı için beyanda bulunmaları zorunlu olacak.

Kanunda yapılan değişiklik uyarınca, birden fazla işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, birinci işverenden aldıkları ücret gelirleri de dahil, ücretleri toplamının 2020 takvim yılı için 600 bin lirayı aşması halinde tamamının beyan edilmesi gerekecek.

Beyannamelerde, vergi matrahının tespitinde bildirilecek gelirlerden, hayat-şahıs sigorta primleri, eğitim ve sağlık harcamaları, engellilik indirimi, bağış ve yardımlar, sponsorluk harcamaları, Cumhurbaşkanı'nca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan bağışlar gibi konularda indirim yapılabiliyor.

BEYANNAME SÜRECİ

Geçen yıl elde edilen beyana tabi ücret gelirlerinin yıllık gelir vergisi beyannamelerinin 31 Mart'a kadar verilmesi gerekiyor.

Beyannameler, Hazır Beyan Sistemi üzerinden, bağlı bulunulan vergi dairesine kağıt ortamında ya da mali müşavirler üzerinden e-Beyanname Sistemi yoluyla verilebilecek.

2020 yılında elde edilen ücret gelirlerine ilişkin verilecek yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi, bu yılın mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecek. Birinci taksitin, damga vergisiyle birlikte 31 Mart'a, ikinci taksitin ise 31 Temmuz'un resmi tatile rastlaması nedeniyle 2 Ağustos'a kadar ödenmesi gerekiyor.

Vergi, anlaşmalı bankalar ve tüm vergi dairelerinden ödenebiliyor.