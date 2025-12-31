2021, 2022, 2023, 2024, 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye çıkan numaralar gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Çarşamba bugün gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak çekilişte 800 Milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini ya da sahiplerini bulacak. Bekleyiş sürerken bilet alan kişiler ‘’Geçen yıllarda Milli Piyango büyük ikramiye hangi numaralara çıktı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye çıkan numaralar hangileri? İşte son 5 yılda büyük ikramiye çıkan numaralar….