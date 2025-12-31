Habertürk
        Geçen yıllarda Milli Piyango büyük ikramiye hangi numaralara çıktı? İşte 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye çıkan numaralar!

        Son 5 yılda Milli Piyango büyük ikramiye hangi numaralara çıktı? 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 MPİ yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye çıkan numaralar

        Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için beklenen gün geldi. Bu yılki çekilişin büyük ikramiye tutarı 800 milyon TL olarak belirlendi. Dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak. Çekiliş heyecanı devam ederken geçmiş yıllarda büyük ikramiyenin hangi numaralara çıktığı araştırılmaya başlandı. Peki, geçen yıllarda Milli Piyango büyük ikramiye hangi numaralara çıktı, en çok çıkan rakamlar hangileri? İşte 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye çıkan numaralar...

        Giriş: 31.12.2025 - 11:04 Güncelleme: 31.12.2025 - 11:04
        1

        2021, 2022, 2023, 2024, 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye çıkan numaralar gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Çarşamba bugün gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak çekilişte 800 Milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini ya da sahiplerini bulacak. Bekleyiş sürerken bilet alan kişiler ‘’Geçen yıllarda Milli Piyango büyük ikramiye hangi numaralara çıktı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye çıkan numaralar hangileri? İşte son 5 yılda büyük ikramiye çıkan numaralar….

        2

        GEÇEN YIL BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ NUMARAYA ÇIKTI?

        Geçen yıl 600 milyon TL'lik büyük ikramiye, 3 çeyrek bilete isabet etti.

        Büyük ikramiyeyi kazanan numaralar 1-0-5-2-4-4-8 olarak açıklandı.

        3

        2021, 2022, 2023, 2024 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKAN NUMARALAR HANGİLERİ?

        2024 yılında büyük ikramiye tam bilete çıktı. 400 milyon TL tutarındaki ikramiye, Milli Piyango Online üzerinden satılan 3-5-5-0-0-5-4 numaralı tam bilete isabet etti.

        2023 yılında 200 milyon TL'lik büyük ikramiye 6-5-3-0-3-0-3 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti.

        2022 yılında 120 milyon TL'lik büyük ikramiye 9-8-7-6-0-6-6 numaralı çeyrek bilete çıktı. Bilet, İzmir Konak'ta satıldı.

        2021 yılında 100 milyon TL'lik büyük ikramiye, Manisa Akhisar'da satılan "9-8-8-4-7-5-7" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

        4

        MİLLİ PİYANGO EN ÇOK ÇIKAN VE KAZANDIRAN NUMARALAR HANGİLERİ?

        Şimdiye kadar yapılan çekilişlerde en fazla çıkan numaralar 3, 5, 0, 6, 7, 8 ve 9 oldu.

        5

        MİLLİ PİYANGO SON YILLARIN RAKAMLARI

        2015: 2682160

        2016: 0556013

        2017: 2796288

        2018: 9794035

        2019: 7615536

        2020: 9876066

        2021: 9884757

        2022: 9876066

        2023: 6530303

        2024: 3550054

        2025: 1052448

        6

        BU YILIN BÜYÜK İKRAMİYESİ 800 MİLYON TL!

        Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiye tutarı 800 milyon TL olarak belirlendi.

        Dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak.

        7

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

        Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı saat 18.30'da başlayacak ve millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

        Çekiliş büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.

        8

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

        Milli Piyango çekiliş sonuçları ve amorti bilgileri, çekilişten hemen sonra www.millipiyangoonline.com adresi üzerinden kolayca öğrenilebilecek.

        MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
