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        Haberler Bilgi Yaşam Geçmeyen hıçkırıklarla mı mücadele ediyorsunuz? Hıçkırıktan kolaylıkla kurtulmanın pratik yolları nelerdir?

        Hıçkırıktan kurtulmanın pratik yolları nelerdir? Hangi yöntemler etkilidir?

        Her insan hayatının bir döneminde hıçkırık sorunu yaşar. Hıçkırık problemi sıklıkla olmaya başlıyorsa, o zaman bizi etkilemeye ve işlerimize odaklanmamıza engel olmaya başlar. Hıçkırık ile başa çıkmanın yolları ise çok basit. İşte hayatınızı kolaylaştıracak 15 pratik yöntem...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2024 - 09:30 Güncelleme: 21.09.2024 - 09:30
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        Ansızın başlayan hıçkırıklar stres yaratmanın yanında ciddi sağlık problemlerine dönüşebiliyor. Bazen kolayca duran hıçkırık, bazen son derece inatçı olabiliyor. Geçmeyen hıçkırıklara karşı işinizi kolaylaştıracak 15 yöntem sizlerle...

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        1. Burnunuzu kapatıp su için

        Hıçkırığı tedavi etmenin etkili bir yolu, burnunuzu kapatıp nefesinizi tutarken bir bardak su içmektir.

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        2. Bir tatlı kaşığı bal yiyin

        Bir bardak suya bir tatlı kaşığı bal ekleyin. İçmeden önce mutlaka iyice karıştırdığınızdan emin olun.

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        3. Bir bardak suyu içmek için iki pipet kullanın

        Bir bardağı suyla doldurun ve içine iki pipet yerleştirin, pipetlerden birini bardağın kenarına bastırın. Daha sonra iki pipetle suyu içmeniz gerekiyor.

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        4. Bir tatlı kaşığı acı sos tüketin

        Sos o kadar sıcak olacak ki, dilinizdeki yanma etkisine odaklanmanız için dikkatinizi dağıtacak.

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        5. Nefesinizi tutun

        Öncelikle havayı bir kez alıp bir kez dışarı vermelisiniz. Havayı dışarı verirken, tekrar hava solumanız gerektiğini hissedene kadar mümkün olduğunca fazla havayı dışarı vermelisiniz.

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        6. Kuru kakao tozu tüketin

        Bir kaşık dolusu kakao tozu yutmak, hıçkırığınızı gidermenize yardımcı olabilir. Herhangi bir çikolatalı içecek de işe yarar.

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        7. Dilinizi sertçe dışarı çıkarın

        Vagus sinirini uyarmak için dilinizi sertçe dışarı çıkarın. Dilinizi dışarı çekmek, diyaframınızdaki spazmı hafifletebilir. Bunu yapmak, ağızdaki herhangi bir refleks sorunundan kurtulmanıza yardımcı olabilir.

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        8. Fıstık ezmesi tüketin

        Hıçkırığı gidermek için geleneksel bir çözüm, bir kaşık fıstık ezmesi yemektir. Fıstık ezmesi yemek, çok fazla çiğneme gerektirir. Fıstık ezmesini çiğnemek, nefes alma düzeninizi bozacak ve hıçkırıklarınızı durduracaktır.

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        9. Tatlı tüketin

        Hıçkırıktan kurtulmak için çok tatlı bir şeyler yiyebilirsiniz. Örneğin, bir çay kaşığı şeker yutabilirsiniz. Şeker, boğazınızdaki yemek borusunu tahriş edecektir. Yemek borusu tahriş olduğunda frenik sinir (diyaframın ağrısını taşıyan ve aynı zamanda mekanik olarak çalışmasını sağlayan sinir) sıfırlanacak ve hıçkırık duracaktır.

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        10. Ekşi yiyecekler yiyin

        Limon dilimi gibi çok ekşi bir şeyi ısırabilirsiniz. Eğer limonun ekşi tadına dayanamıyorsanız, limonun üzerine biraz şeker serpebilirsiniz. Limon yemek istemiyorsanız, bir çay kaşığı sirke içebilirsiniz.

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        11. Küçük yudumlarla su için

        Küçük yudumlarla su içmek hıçkırığınızı hafifletmeye yardımcı olur. Her küçük yudumun arasında nefes almaya çalışın.

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        12. Buzlu su ile gargara yapmak

        Suyun içine birkaç buz küpü ekleyerek onu soğutabilirsiniz. Hıçkırığı durdurmak için buzlu su ile gargara yapmak faydalı olacaktır.

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        13. Yoğun kokular koklamak

        Örneğin, kokulu tuzu koklamak nefes alma düzeninizde değişiklikler yapar. Limon dilimleri ve sirke koklamak da hıçkırığınızı durdurmanıza yardımcı olur.

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        14. Dönerken nefesinizi tutun

        Nefesinizi tutarken burnunuzu sıkın ve saat yönünün tersine doğru dönün.

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        15. Yere uzanıp su için

        Yere bir bardak su koyun ve eğilip su için. Hıçkırıklar geçene kadar içmeye devam etmelisiniz. Eğer içtiğinizde hıçkırığınız geçmediyse, bardağı tekrar suyla doldurup tekrar içebilirsiniz.

        Kaynak: Factsite

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