Real Madrid'e transferi hakkında sorulan soruya ise Totti, "Real Madrid'e gitseydim; 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu iki altın top ödülü ve daha birçok kupa şampiyonluğu yaşardım. Bu da hoşuma giderdi. Ancak Roma'da kalma kararını almaktan dolayı mutluyum'' dedi.

Totti'nin klasikleşen sözü ise yıllardır hafızalarda...

"Sevgililerimin hepsini aldattım. Ancak Roma'yı hiç aldatmadım ve aldatmayacağım."