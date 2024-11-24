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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Gedson Fernandes: Oynamamız gereken oyunun uzağındayız - Beşiktaş Haberleri

        Gedson Fernandes: Oynamamız gereken oyunun uzağındayız

        Beşiktaş'ın orta sahası Gedson Fernandes, 4-2 yenildikleri Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2024 - 21:44 Güncelleme: 24.11.2024 - 21:44
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        "Oynamamız gereken oyunun uzağındayız"
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        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe 'ye 4-2 yenilen Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "OYNAMAMIZ GEREKEN OYUNUN GERİSİNDEYİZ"

        Maç hakkında konuşan Gedson, "Takım olarak üzgünüz. Kolay kolay konuşamıyorum çünkü şu anda oynamamız gereken oyunun çok uzağındayız. Nerede hata yaptığımızı düşünmemiz gerekiyor. Sezon başındaki performansımıza dönmeliyiz. Beşiktaş, büyük bir camia ve bu oyun, bu kulübün hak ettiği bir seviyede değil. Bu durumu mutlaka düzeltmek zorundayız." dedi.

        Maç sonu taraftarların yanına giden yıldız, "Taraftarlarımızdan özür diledim. Onlar bize her zaman destek oluyorlar, bu yüzden özür dilememiz gereken ilk kişiler onlar. İyi günde de kötü günde de gerçekçi olmalı, aynaya bakmalı ve daha çok çalışmalıyız. Biz bir aileyiz; kaybettiğimizde birlikte kaybediyor, kazandığımızda birlikte kazanıyoruz. Birlik ve beraberliği sağlayarak bu kötü sonuçların üstesinden geleceğiz." dedi.

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