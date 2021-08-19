İstanbul'da etkili sağanak! 0:00 / 0:00

AA

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bugün Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sağanak bekleniyordu.

Sıcaklıkların yağış olan bölgelerde 1 ila 3 derece azalacağı açıklandı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI

AA'da yer alan habere göre parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın sabah saatlerinden itibaren hakim olduğu İstanbul'da öğleden sonra sağanak yağış etkili oldu. Hayatı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle mega kentte trafik yoğunluğu arttı.

Yağışların, akşam saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği bölgede kuvvetli sağanak beklenmesi nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.