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        Haberler Yaşam Geleceğin güzelliği bugünden tasarlanıyor

        Geleceğin güzelliği bugünden tasarlanıyor

        L'Oréal Tekno-Güzellik etkinliğinde, açılış konuşmasını gerçekleştiren L'Oréal Türkiye Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, "Tüketici artık daha kapsayıcı, gezegenin sınırlarına saygılı ve ultra kişiselleştirilmiş güzellik deneyimlerinden yararlanmak istiyor" diyerek talepleri tekno-güzellik servisleriyle karşılamak için çalıştıklarını ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 12:41 Güncelleme: 11.01.2024 - 12:50
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        Geleceğin güzelliği bugünden tasarlanıyor
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        “Her Birimiz için Güzellik” anlayışını benimseyen L’Oréal Türkiye, ultra kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetlerini tüketiciler ile buluşturuyor.

        Markanın tekno-güzellik vizyonunu anlatan L’Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, “L’Oréal Türkiye olarak kendimizi sadece bir güzellik şirketi olarak değil, “Tek işi güzellik olan bir teknoloji şirketi” olarak konumlandırıyoruz. Teknoloji ile geleceğin şirketine dönüşürken aynı zamanda geleceğin güzelliğini yaratıyoruz. Teknolojiyi işimizi dönüştürmek ve tüketicilerimize daha iyi bir güzellik deneyimi sunmak için kullanıyoruz. Tüketici artık daha kapsayıcı, gezegenin sınırlarına saygılı ve ultra kişiselleştirilmiş güzellik deneyimlerinden yararlanmak istiyor.

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        Biz de teknolojiyi işimizin kalbine koyarak, müşterilerimizin beklenti ve taleplerini bilim ve teknolojinin gücü ile harmanladığımız tekno-güzellik servislerimiz ve inovasyonlarımız ile karşılamak için çalışıyoruz. Güzelliğin daimî bir arayış olduğuna inanıyor, ürün ve hizmetlerimizin performansını sürekli olarak geliştirme için inovasyondan yararlanıyoruz. Hayata geçirdiğimiz tekno-güzellik vizyonumuz ve uygulamalarımız doğrultusunda müşterilerimize teknolojiden ve veriden beslenen, inovatif, kapsayıcı, sorumlu ve kişiselleştirilmiş bir güzellik deneyimi vaat ediyoruz” dedi.

        GÜZELLİK, TEKNOLOJİYLE BİRLEŞİYOR

        L’Oréal Türkiye, sürdürülebilir ürün tasarımı ve üretimi sağlayan endüstri 4.0’ı, 3 boyutlu baskı, robotlar, dijitalleşmiş tedarik zinciri ve kitlesel üretimden kişiselleştirilmiş üretime geçiş için teknolojiyi kullanıyor. Pazarda ilk kez hayata geçirilen sanal cilt analizi, makyaj ve saç rengi için sanal denemeler, e-Güzellik Danışmanı ile canlı ve sanal danışmanlık, satış yapılan canlı yayın etkinlikleri gibi birçok dijital uygulama müşteriler ile buluşuyor.

        2030'DA DÜNYA NÜFUSUNUN NEREDEYSE YARISI KIVIRCIK SAÇA SAHİP OLACAK

        • 2023 Türkiye güzellik pazarı 85 milyar TL olarak tahminleniyor. Güzellik pazarı kategori kırılımlarında cilt bakımı %27, saç bakımı %27, makyaj %16, parfüm %11, hijyen ürünleri %12, saç boyası %6 paya sahip. Kanal kırılımlarında ise hızlı tüketim %60, lüks tüketim %15, dermokozmetik %10 ve profesyonel ürünler %5 pay alıyor. Erkek bakım ürünleri ise pazarın %25’ini oluşturuyor.
        • Türkiye güzellik pazarının 2025 yılına kadar en az 2 katına çıkması bekleniyor. Avrupa güzellik pazarına 2025 yılına kadar en büyük büyümeyi %16 katkı payı ile Türkiye’nin sağlayacağı tahminleniyor. Bunun arkasında genç nüfus, hızlı dijitalleşme, güzelliğe olan ilginin artması ve güzellik ürünleri kullanım yaşının düşmesi yatıyor.
        • 2030’da dünya nüfusunun %40’ının kıvırcık saça sahip olacağı ve 2040’da dünya nüfusunun 2/3’sinin melanin zengini daha koyu renk bir tene sahip olacağı, güzellik pazarı coğrafyasının nüfus ve güzelliğe olan ilgi olarak bugüne göre çok değişeceği tahmin ediliyor.
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        #L’Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen
        #L’Oreal
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