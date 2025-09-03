Habertürk
        Geleceğin teknolojileri için geri sayım - Teknoloji Haberleri

        Geleceğin teknolojileri için geri sayım

        Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl 13. kez İstanbul'da teknoloji tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor! 17-21 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul için ziyaretçi kayıtları başladı. Geleceğin teknolojilerine tanıklık etmek, milli projeleri yakından görmek ve birbirinden heyecan verici etkinliklere katılmak isteyen herkes bu eşsiz atmosferde yerini alabilir.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2025 - 11:30 Güncelleme: 03.09.2025 - 11:30
        Geleceğin teknolojileri için geri sayım
        Bilim ve teknolojiyi rehber edinen ve geleceği tasarlayan gençleri bir araya getiren TEKNOFEST, 2025 yılında da dünyaya ilham vermeye devam ediyor. İlk durağını kardeş vatan KKTC’de gerçekleştiren festival, ardından TEKNOFEST Mavi Vatan ile köklü denizcilik mirasını yerli ve milli teknolojilerle harmanlayarak yüz binleri ağırladı. Bu büyük yolculuğun son durağı ise 17-21 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek TEKNOFEST İstanbul olacak. Sınırları zorlayan teknoloji yarışmalarından nefes kesen hava gösterilerine, yenilikçi projelerden ilham verici buluşmalara kadar sayısız etkinlikle TEKNOFEST İstanbul, yeni rekorlara ve unutulmaz anlara ev sahipliği yapacak.

        TEKNOLOJİ VE HEYECANIN MERKEZİ: TEKNOFEST İSTANBUL!

        Her yıl yenilenen yarışma kategorileriyle öne çıkan TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul’da, 58 ana ve 137 alt kategoride gerçekleştirilecek yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar 85 milyon TL’nin üzerinde maddi destekten yararlanacak; dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon TL’nin üzerinde ödül verilecek.

        Öte yandan 17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek TEKNOFEST İstanbul, teknoloji yarışmalarının yanı sıra birbirinden etkileyici etkinliklerle de ziyaretçilerini ağırlayacak. Festival kapsamında; nefes kesen hava gösterileri, konserler, çeşitli sergiler ve atölyeler, simülasyonlu deneyim alanları, planetaryum, fuar etkinlikleri, öğrencilere özel uçuş etkinlikleri gibi teknoloji ve heyecan dolu birçok deneyim bir arada yer alacak.

        TEKNOFEST İSTANBUL İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI, ZİYARETÇİ KAYITLARI AÇILDI!

        Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TEKNOFEST İstanbul’a giriş yapabilmek için ziyaretçilerin online kayıt yaptırması gerekiyor. Festival kapsamında her katılımcı için ayrı bilet oluşturulması gerekirken, 7 yaş altı çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor. Etkinlik alanına ziyaretçi giriş-çıkışları ise 09.00-18.00 saatleri arasında yapılabilecek. Öte yandan festival alanına ulaşımda toplu taşıma araçlarının kullanılması, ziyaretçiler için hızlı ve kolay erişim imkanı sağlarken, etkinlik alanındaki trafik yoğunluğunu da azaltabilecek.

