Geleceğin yönetmenleri Altın Baklava’da buluştu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen Altın Baklava Film Akademisi IX. Uluslararası Öğrenci Film Festivali, 10-12 Aralık 2024 tarihlerinde rekor katılımla gerçekleşti. Ünlü isimlerin jüri üyesi olduğu festival, ödüllerin sahiplerini bulduğu görkemli gala gecesi ile sona erdi. Gaziantep’teki Hasan Kalyoncu Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen film festivaline 103 ülkeden toplam 1555 başvuru yapıldı. Ön elemeyi geçen 66 film kurmaca, belgesel, animasyon ve yapay zekâ kategorilerinde yarıştı. Filmlerin yurt dışı ve yurt içinden gelen yönetmenleri, festival boyunca katıldıkları atölye çalışmaları, film gösterimleri, söyleşiler ve kültür gezileri ile kendilerini geliştirme fırsatını yakaladı.

Altın Baklava Film Festivali’nde dört kategoride 19 film ödüle layık görüldü. Kurmaca kategorisinde yönetmenliğini Achille Balthazar’ın yaptığı "Strange Bird" filmi birinci olurken, Yapay Zekâ kategorisinde birincilik ödülünü "Beyaz Güvercin” (White Dove) ile yönetmen Berkay Ellek aldı. Belgesel kategorisinde birincilik ödülü, "Shattered Memory" filmi ile yönetmen Hayat Labban’ın olurken, Animasyon kategorisinde ise birincilik ödülünü "My Father’s Car" filmi ile yönetmen Cerine Raouraoua’ya verildi.

Jüri Özel Ödülü, Hazal Beril Çam yönetmenliğindeki "Sinek Gibi” (Squashed) ile Mert Erez yönetmenliğindeki "Rehber” (The Contact) adlı filmlere verildi. 2008 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin temellerini atarak ülkeye, bölgeye ve şehre kıymetli bir eser bırakan merhum Hasan Kalyoncu anısına her yıl verilen Hasan Kalyoncu Özel Ödülü ise yönetmenliğini Dilara Kuyanç ve Emirhan Özcan’ın yaptığı "Yavuz" adlı filmin oldu. Ödülü Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli takdim etti.

ÖDÜL ALAN FİLMLERİN TAM LİSTESİ

Kurmaca Birincisi: "Strange Bird", Achille Balthazar - Belçika

Kurmaca İkincisi: "Farheen", Mirna Bou Abboud

Kurmaca Üçüncüsü: "Beautiful Smile", Sophia Albrecht - Almanya

Kurmaca Mansiyon: "Little Too Much Foam", Filip Poştovei - Romanya

Belgesel Birincisi: "Shattered Memory", Hayat Labban – Filistin