        Haberler Gündem Güncel Gelecek nesillere "Kürsübaşı Geceleri" ile aktarılıyor | Son dakika haberleri

        "Kürsübaşı Geceleri" ile Harput musikisi ve halk oyunları gelecek nesillere aktarılıyor

        Elazığ'ın tarihi ve kültürel zenginliğini yansıtan, anonim türküler, hoyratlar ve gazellerden oluşan Harput musikisi ve halk oyunları, "Geleneksel Kürsübaşı Geceleri" ile gelecek nesillere aktarılıyor. Elazığ Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Karaaslan, ""Kürsübaşı sadece musiki ya da eğlence meclisleri değil, aynı zamanda kültür aktarımının yapıldığı, masalların, hikayelerin, cenk hikayelerinin, peygamber kıssalarının anlatıldığı ve yeni kuşakların bir nevi eğitildiği meclislerdir. Kültürel bir miras olarak bize bırakılan bu değeri Elazığ Belediyesi olarak yaşatmak adına kürsübaşı topluluğumuzun birçok etkinliklerde yer alarak, sanat icra etmesini sağlıyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 14:00 Güncelleme:
        1

        Elazığ Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Harput musikisinin icra edildiği ve dost sohbetlerinin yapıldığı "kürsübaşı" geleneğini ve yöresel halk oyunlarını yeni nesillere aktarmak ve sosyal hayata katkı sunmak amacıyla "Geleneksel Kürsübaşı Geceleri" adıyla etkinlikler düzenliyor.

        2

        Müdürlük bünyesinde kurulan kürsübaşı topluluğu ve halk oyunları ekibi, haftada bir gün Harput Musiki Müzesi ile özel gün ve programlarda sahne alıyor.

        3

        Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Karaaslan, klasik belediyecilik hizmetlerinin yanında kültürel ve sanatsal etkinliklere önem verdiklerini, bu amaçla kurdukları kürsübaşı topluluğu ve halk oyunları ekibiyle şehre gelen ziyaretçiler ve kentteki vatandaşlar için kürsübaşı geceleri ve kurslar düzenlediklerini söyledi.

        4

        Kürsübaşı gecelerinin, musikinin yanında gelenek, görenek ve tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılması anlamında da önemli olduğunu dile getiren Karaaslan, şunları kaydetti: "Kürsübaşı sadece musiki ya da eğlence meclisleri değil, aynı zamanda kültür aktarımının yapıldığı, masalların, hikayelerin, cenk hikayelerinin, peygamber kıssalarının anlatıldığı ve yeni kuşakların bir nevi eğitildiği meclislerdir. Kültürel bir miras olarak bize bırakılan bu değeri Elazığ Belediyesi olarak yaşatmak adına kürsübaşı topluluğumuzun birçok etkinliklerde yer alarak, sanat icra etmesini sağlıyoruz."

        5

        Özellikle Elazığ adına yapılan bütün gece ve organizasyonlarda kürsübaşı ekibinin, musikilerini halkla buluşturduğunu bildiren Karaaslan, bu geleneği yaşatma adına her türlü gayreti ortaya koyduklarını vurguladı.

        6

        Karaaslan, "Şehirler kültürleriyle yaşar, medeniyetleriyle var olur ve geleceğe umutla bakar. Biz de bu geleneği yaşatma ve koruma adına, irfan meclisleri gibi gördüğümüz kürsübaşı geleneğinin daha uzun yıllar devam etmesi adına bu tür etkinlikleri devam ettiriyoruz ve benzer faaliyetleri destekliyoruz" dedi.

        7

        Karaaslan, Harput musikisinin öne çıkan özelliklerinden birinin de Türk Sanat Müziği enstrümanlarıyla icra edilmesi olduğunu anlattı.

        8

        Kürsübaşı gecelerinde Harput musikisinin yanı sıra yöresel halk oyunlarına yer verdiklerini belirten Karaaslan, Harput'un halk oyunları alanında da önemli birikiminin bulunduğunu, geçmişte halk oyunlarının düğünlerde icra edildiğini kaydetti.

        9

        Kürsübaşı topluluğunda halk oyunları eğitmeni Sami Yeşilkaya da Elazığ'ın yerel halk oyunlarının daha çok Harput ve Palu yöresine ait olduğuna dikkati çekerek, 23 farklı oyunlarının bulunduğunu söyledi.

        10

        Özellikle "Çayda Çıra" oyunun ulusal ve uluslararası literatürde de tanınır olduğunu vurgulayan Yeşilkaya, şöyle konuştu: "Oyunlarımızın birçoğu da yaşanmış hikayeleri ve olayları anlatır. Özellikle 'Çayda Çıra' oyunumuz Amerika'da dünya birincisi olmuştur. 'Mumlu dans' diye geçer. Yediden yetmişe herkesin aşina olduğu, düğünlerde, toplu etkinliklerde ve önemli gecelerde gösteri amaçlı gençlerin oynadığı, herkesin bildiği bir sanat eseridir. Elazığ halk oyunları ve kürsübaşı iç içedir. Halk oyunları ile kürsübaşı beraber icra edilmektedir. Kürsübaşı gecelerinde insanlar bir araya gelip günün sorunlarını tartıştıktan sonra meşke geçtiklerinde, meşkin ortalarında gençlere, 'Hadi gençler kalkın bir halay vurun.' derlerdi. Bu oyunlar kışın eyvan odalarında, yazın da bahçelerde, düğünlerde ya da özel günlerde icra edilmiştir."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sulama kanalına düşüp, kaybolan Yusuf'un cansız bedeni bulundu

        Adana'nın Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşüp kaybolan Yusuf Ayık'ın (25) cansız bedeni bulundu. Dalgıç polislerin sudan kanaldan çıkardığı Ayık'ın cesedi Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Küba mesajı
        Trump'tan Küba mesajı
        ABD'den dev silah satışı
        ABD'den dev silah satışı
        İhracatta Nisan rekoru
        İhracatta Nisan rekoru
        Boğaziçi'nden uzmanı açıkladı... Rekor gelebilir! Ateş gibi bir yaz!
        Boğaziçi'nden uzmanı açıkladı... Rekor gelebilir! Ateş gibi bir yaz!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        Televizyon izlerken ani görme kaybı yaşadı
        Televizyon izlerken ani görme kaybı yaşadı
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Trump Almanya'yı tehdit etti, Pentagon'dan açıklama geldi
        Trump Almanya'yı tehdit etti, Pentagon'dan açıklama geldi
        Kadın avukat cinayetinde "Pes" dedirten ifade!
        Kadın avukat cinayetinde "Pes" dedirten ifade!
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Duyma ve konuşma engelliydi... Ağır işkenceye büyük ceza!
        Duyma ve konuşma engelliydi... Ağır işkenceye büyük ceza!
        'Happy Birthday' şarkısının hikâyesi
        'Happy Birthday' şarkısının hikâyesi
        Cansel Elçin, Roma yolcusu
        Cansel Elçin, Roma yolcusu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        Tek rakibi Fatih Terim!
        Tek rakibi Fatih Terim!
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor