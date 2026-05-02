Özellikle "Çayda Çıra" oyunun ulusal ve uluslararası literatürde de tanınır olduğunu vurgulayan Yeşilkaya, şöyle konuştu: "Oyunlarımızın birçoğu da yaşanmış hikayeleri ve olayları anlatır. Özellikle 'Çayda Çıra' oyunumuz Amerika'da dünya birincisi olmuştur. 'Mumlu dans' diye geçer. Yediden yetmişe herkesin aşina olduğu, düğünlerde, toplu etkinliklerde ve önemli gecelerde gösteri amaçlı gençlerin oynadığı, herkesin bildiği bir sanat eseridir. Elazığ halk oyunları ve kürsübaşı iç içedir. Halk oyunları ile kürsübaşı beraber icra edilmektedir. Kürsübaşı gecelerinde insanlar bir araya gelip günün sorunlarını tartıştıktan sonra meşke geçtiklerinde, meşkin ortalarında gençlere, 'Hadi gençler kalkın bir halay vurun.' derlerdi. Bu oyunlar kışın eyvan odalarında, yazın da bahçelerde, düğünlerde ya da özel günlerde icra edilmiştir."