Geleneksel lezzet! Evde yapabileceğiniz damakları şenlendirecek pratik şekerpare tarifi!

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Türk mutfağının en lezzetli ve yapımı zor geleneksel tatlılarından biri olan şekerparenin tarifi ve püf noktaları merak ediliyor. Şekerpare yaparken hamurunun kıyır kıyır olması ve ağızda dağılması gerekiyor. Peki şekerpare nasıl yapılır? İşte şekerpare tarifi için gereken malzemeler...