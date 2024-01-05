Geleneksel oyun tekrardan canlanıyor: Eğlence ve rekabetin bir arada olduğu Mikado nedir ve nasıl oynanır?

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MİKADO OYUNUNDA İŞİNİZE YARAYACAK STRATEJİLER Mikado'da "yardım çubukları" olarak adlandırılan belirli çubuklar vardır. Bu çubuklar, diğer çubukları ceza almadan yığından çıkarmak için kullanılabilir. Bir yardım çubuğu kullanarak yüksek puanlı bir çubuğu kaldırabilirseniz bu, ceza puanı riskine girmeden puan kazanmanın harika bir yolu olabilir.

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Mikado'daki stratejilerden bir diğeri ise, çubuklardan zincir oluşturma fırsatlarını aramaktır. Bir çubuğu diğer çubuğun hareket etmesine neden olacak şekilde kaldırabilirseniz bazen tek seferde birden fazla çubuğu kaldırmanıza olanak tanıyan bir zincirleme reaksiyon oluşturabilirsiniz.

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Bir çubuğu başarıyla aldığınızda puan kazanırsınız. Puanlar, çubukların rengine göre atanır bu yüzden çıkarılması en kolay olan çubuklarla başlamak iyi bir fikir olabilir. Mikadoda bu genellikle daha düşük puan değerlerine sahip çubuklara yönelmek anlamına gelir ancak bu size özgüveninizi geliştirme ve puan kazanma şansı verebilir. Kaynak: Kubiya Games, Wiki How Fotoğraf kaynakları: Youtube

Haberi Hazırlayan: Ece Çınar

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