Geleneksel oyun tekrardan canlanıyor: Eğlence ve rekabetin bir arada olduğu Mikado nedir ve nasıl oynanır?
Rekabetçi bir ruhunuz varsa ve sizi zorlayacak bir oyun arıyorsanız Mikado tam size göre. Peki, bu Mikado oyunu ne zaman ortaya çıktı ve nasıl oynanır biliyor musunuz? İşte sizin için, Mikado adlı oyunun ne olduğu ve nasıl oynandığına dair detaylar...
Mikado, dünyanın her yerindeki insanlar tarafından yüzyıllardır keyifle oynanan klasik fiziksel beceri oyunlarından birisidir. Bu oyun ile taktiksel zekanızı sınayabilir ve belki de çocukluğunuza geri dönebilirsiniz. İşte, her yaş grubunun oynayabileceği mikado oyununda işinize yarayacak stratejiler ve nasıl oynandığı hakkında bilgiler...
MİKADO OYUNUNUN TARİHÇESİ
Mikado'nun geçmişi çok eskilere dayanır. Benzer oyunların eski Mısır, Yunanistan ve Roma'da oynandığı biliniyor ve oyunun modern versiyonunun 18. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıktığına inanılıyor. Oyunun başlangıçtaki adı Spillikins idi ve bir demet samanla oynanıyordu fakat zamanla oyundaki farklılıklarla beraber oyunun farklı versiyonları oluştu.
Şu anki adıyla bilinen mikado ise ince, renkli tahta çubuklarla oynanan bir zeka ve el beceri oyunudur. Şu anki ismini eski Japon hükümdarı Mikado'dan alır. Oyun pek çok ülkede farklı isimlerde oynandığından kuralları da değişkenlik gösterebilir.
MİKADO NASIL OYNANIR?
Klasik mikado oyununda 15 santimetre uzunluğunda 41 çubuk vardır. Oyuncu sayısında kısıtlama yoktur. Çubuklar bir demet olarak dik tutulup yere bırakılır; böylece masa üzerinde rastgele bir şekilde yayılırlar. Alınmak istenen çubuk dışında başka çubuklara dokunmadan ve hareket ettirmeden olabildiğince çok çubuk toplanmalıdır.
OYUNUN KURALLARI
Öncelikle kaç tur oynanacağı belirlenir. İlk oyuncu başlayıp kural hatası yapana dek oynar (kural hatası yapmazsa oyunu bitirebilir) ve puanı toplanır. Sıradaki oyuncu bütün çubukları bir araya getirip (önceki oyuncunun aldıklarını da) tekrar dağıtır ve kural hatası yapana dek oynar.
Belirlenen tur sayısı bitince oyun biter. İlk oyuncu başlar, kural hatası yapana dek oynar. Sıradaki oyuncu kalan çubukları bozmadan veya tekrar dağıtarak oynamaya devam eder. Tüm çubuklar toplanınca oyun biter. Oyun sonunda puan hesaplanır. Ayrıca oyuncu, oyun esnasında yerini değiştiremez, sadece doğrulabilir veya ayağa kalkabilir.
MİKADO OYUNUNDA İŞİNİZE YARAYACAK STRATEJİLER
Mikado'da "yardım çubukları" olarak adlandırılan belirli çubuklar vardır. Bu çubuklar, diğer çubukları ceza almadan yığından çıkarmak için kullanılabilir. Bir yardım çubuğu kullanarak yüksek puanlı bir çubuğu kaldırabilirseniz bu, ceza puanı riskine girmeden puan kazanmanın harika bir yolu olabilir.
Mikado'daki stratejilerden bir diğeri ise, çubuklardan zincir oluşturma fırsatlarını aramaktır. Bir çubuğu diğer çubuğun hareket etmesine neden olacak şekilde kaldırabilirseniz bazen tek seferde birden fazla çubuğu kaldırmanıza olanak tanıyan bir zincirleme reaksiyon oluşturabilirsiniz.
Bir çubuğu başarıyla aldığınızda puan kazanırsınız. Puanlar, çubukların rengine göre atanır bu yüzden çıkarılması en kolay olan çubuklarla başlamak iyi bir fikir olabilir. Mikadoda bu genellikle daha düşük puan değerlerine sahip çubuklara yönelmek anlamına gelir ancak bu size özgüveninizi geliştirme ve puan kazanma şansı verebilir.
Kaynak: Kubiya Games, Wiki How
Fotoğraf kaynakları: Youtube