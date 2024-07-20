Gelgitlerin oluşmasına yardım ediyor: İşte en yakın göksel komşumuz Ay hakkında ilginç gerçekler!

Bu olaya "gelgit kilitlenmesi" denir ve Dünya'nın yerçekiminin Ay üzerindeki etkisinden kaynaklanır. Bu etkide Dünya'nın çekim gücü, Ay'ı döndürerek hep aynı yüzünü bize göstermesine neden olur. Yani, Ay’ın bir tarafı bize hep dönük kalır ve diğer tarafını göremeyiz. Bu, Dünya'nın Ay üzerinde çok güçlü bir çekim yapmasından dolayıdır.