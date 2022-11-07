Gelin ve kaynana birbirlerini bıçakladı 0:00 / 0:00

İHA

Antalya'da, tartışan gelin ve kaynana birbirlerini bıçakla yaraladı.

Olay, dün Yeni Mahalle Atatürk Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre N.Y. ve F.Y. isimli gelin ile kaynana arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Gelin ve kaynana, birbirlerine bıçakla saldırmaları sonucu yaralandı. Olayın ardından gelin kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaralı kaynanayı ve olay yerinden kaçan gelini bulup hastaneye götürdü.

Hastanede tedavi edilen gelin ve kaynana ardından işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.