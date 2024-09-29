Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir aşiret düğününde geline 3 kilogram altın, damada ise 4 milyon 50 bin TL para takıldı. Paralar valize sığmayınca, kalan miktar için ek bir çanta daha getirildi.
Kocaeli Gebze'de Celali aşiretine mensup Özbağ ailesinden Tunay ve Zafer Özbağ çiftinin oğlu Serhat ile Ayşe ve Erdal Bitirgiç'in kızları Şevval dünyaevine girdi.
Düğün töreni Gebze Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir sosyal tesisin açık alanında gerçekleştirildi.
Düğüne aşiret reisleri, kanaat önderleri ve iş insanları başta olmak üzere binlerce kişi katıldı.
Davetlilerin takı için birbirleriyle yarıştığı düğünde, geline 900 gramlık kemerle birlikte toplam 3 kilogram altın, damada ise 4 milyon 50 bin TL para takıldı.
8 kişilik ekip, sahnede teslim alınan dolar ve euroların da dahil olduğu 4 milyon 50 bin TL'yi bir valize yerleştirdi.
Ancak paralar valize sığmayınca, kalan miktar için ek bir çanta daha getirildi.