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        Haberler Gündem Güncel Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı | Son dakika haberleri

        Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir aşiret düğününde geline 3 kilogram altın, damada ise 4 milyon 50 bin TL para takıldı. Paralar valize sığmayınca, kalan miktar için ek bir çanta daha getirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 09:26 Güncelleme: 29.09.2024 - 10:42
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        Kocaeli Gebze'de Celali aşiretine mensup Özbağ ailesinden Tunay ve Zafer Özbağ çiftinin oğlu Serhat ile Ayşe ve Erdal Bitirgiç'in kızları Şevval dünyaevine girdi.

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        Düğün töreni Gebze Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir sosyal tesisin açık alanında gerçekleştirildi.

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        Düğüne aşiret reisleri, kanaat önderleri ve iş insanları başta olmak üzere binlerce kişi katıldı.

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        Davetlilerin takı için birbirleriyle yarıştığı düğünde, geline 900 gramlık kemerle birlikte toplam 3 kilogram altın, damada ise 4 milyon 50 bin TL para takıldı.

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        8 kişilik ekip, sahnede teslim alınan dolar ve euroların da dahil olduğu 4 milyon 50 bin TL'yi bir valize yerleştirdi.

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        Ancak paralar valize sığmayınca, kalan miktar için ek bir çanta daha getirildi.

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        #aşiret düğünü
        #takı
        #kaocaeli
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