Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finali heyecanı başladı. Yeni yılla birlikte sunucusu değişen Gelinim Mutfakta programından bu hafta elenen isim bugün belli oluyor. Seda Sayan'ın sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da 22 Ocak Cuma haftanın birincisi kim? 22 Ocak Gelinim Mutfakta kim elendi?

GELİNİM MUTFAKTA 22 OCAK KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta 22 Ocak Cuma günü haftanın finalinde en düşük puanı alıp elenen isim henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 22 OCAK HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta 22 Ocak'ta günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan isim henüz belli olmadı.