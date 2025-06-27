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        Haberler Bilgi Magazin Gelinim Mutfakta 27 Haziran Cuma kim elendi, kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta altınları kim aldı?

        Gelinim Mutfakta 27 Haziran Cuma kim elendi, kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta altınları kim aldı?

        Haftanın finaliyle ekrana gelen Gelinim Mutfakta'da elenen ve birinci olan isim belli oluyor. Tadım ve puanlamanın ardından en yüksek puanı alan gelin altınların sahibi olacak. Haftanın elenen ismi ise yarışmaya veda edecek. Toplamda 80 altın bileziği kazanan gelin sezon finalinde belli olacak. Peki Gelinim Mutfakta 27 Haziran Cuma kim elendi, kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta altınları kim aldı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 14:05 Güncelleme: 27.06.2025 - 14:07
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        Gelinim Mutfakta 27 Haziran Cuma günü haftanın finaliyle izleyici karşısına çıkıyor. En düşük puanı alan gelin ise elenerek yarışmaya veda edecek. 26 Haziran Perşembe günü yayınlanan bölümünde kuraya kalan gelinler Sahra ve Nur'dan biri çeyrek altını aldı. Gelinim Mutfakta günün birincisi ve 14. günün çeyrek altınını kazanan gelin Nur oldu. Peki 27 Haziran 2025 Cuma Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta altınları kim aldı? İşte yanıtı

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        GELİNİM MUTFAKTA ELENEN VE BİRİNCİ OLAN İSİM AÇIKLANDI MI?

        Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim gün içinde duyurulacak.

        YARIŞMACILAR

        Gelinim Mutfakta’nın bu haftaki yarışmacıları Ezgi, Sahra, Seren, Nur oldu.

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        SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        SAHRA- 16 puan

        NUR- 16 puan

        SEREN- 14 puan

        EZGİ- 13 puan

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