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Gelinim Mutfakta 29 Ocak haftanın birincisi kim? Gelinim Mutfakta 29 Ocak kim elendi? AÇIKLANDI MI!

Gelinim Mutfakta bu hafta kim elendi? Hafta içi her gün 13.00'te Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da Esin Alamehmet-Hacer Alamehmet, Aysun Kuşatan-Nurten Kuşatan, Zeynep Kalyon Gökçe-Yasemin Gökçe ve Sibel Çağlar-Saniye Erçel çiftleri haftanın birincisi olmak için yarışıyor. Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim? 29 Ocak Gelinim Mutfakta kim elendi?

Gelinim Mutfakta 29 Ocak haftanın birincisi kim? Gelinim Mutfakta 29 Ocak kim elendi? AÇIKLANDI MI!

Gelinlerin yemek pişirdiği, kaynanalrın puan verdiği fenomen yarışma Gelinim Mutfakta'da final heyecanı başladı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finali heyecanı başladı. Yeni yılla birlikte sunucusu değişen Gelinim Mutfakta programından bu hafta elenen isim bugün belli oluyor. Seda Sayan'ın sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da 22 Ocak Cuma haftanın birincisi kim? 22 Ocak Gelinim Mutfakta kim elendi?

GELİNİM MUTFAKTA 29 OCAK KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta 29 Ocak Cuma günü haftanın finalinde en düşük puanı alıp elenen isimhenüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 29 OCAK HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta 29 Ocak'ta günün en yüksek puanını alarak 5 altın bileziğin sahibi olan isim henüz belli olmadı.

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