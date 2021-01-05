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Gelinim Mutfakta 5 Ocak 2021: Gelinim Mutfakta'da çeyrek altın kimin oldu, birinci kim oldu? AÇIKLANDI

Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altının sahibi belli oldu. Bugün bir yarışmacı Gelinim Mutfakta'da birinci olarak çeyrek altının sahibi oldu. İşte 5 Ocak 2021 Salı Gelinim Mutfakta çeyrek altının sahibi ve puan durumu...

Gelinim Mutfakta 5 Ocak 2021: Gelinim Mutfakta'da çeyrek altın kimin oldu, birinci kim oldu? AÇIKLANDI

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? sorusu yarışmanın bugünkü bölümünde cevap buldu. Sunuculuğunu Seda Sayan'ın yaptığı Gelinim Mutfakta da çeyrek altın sahibi buldu. Gelinler haftanın sonunda 5 altın bileziği alabilmek için en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. İşte 5 Ocak Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU? - 5 OCAK 2021

Gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu belli oldu. 5 Ocak 2021 Salı günü birincisi ve çeyrek altının sahibi Zeynep oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU - 5 OCAK 2021

Gelinim Mutfakta 5 Ocak puan durumu sunucu Seda Sayan tarafından açıklandı.

Zeynep: 18 puan alarak günün birincisi oldu ve çeyrek altını kazandı.

Aysun:16 puan alarak günün ikincisi oldu.

Özlem:15 puan alarak günün üçüncüsü oldu.

Gizem:9 puan alarak günün dördüncüsü oldu.

5 Ocak Salı gününü sonuncu olarak tamamlayan Gizem 4 Ocak Pazartesi günü 21 puan alarak günün birincisi olmuştu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN TOPLAM PUANLARI

Seda Sayan'ın sunuculuğunda Gelinim Mutfakta programı her hafta içinin son günü toplam puanlarla bir gelin ve kayınvalide eleniyor. Bir gelin ve kayınvalide de 5 adet bileziğin sahibi oluyor. İşte bu haftanın salı gününe kadar olan puan toplamları...

Zeynep - 38 puan
Aysun - 33 puan
Gizem - 30 puan
Özlem - 22 puan

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

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