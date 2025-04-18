Haftanın finalinde Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi belli oluyor. 18 Nisan Cuma günü ekrana gelen bölümde sadece bir yarışmacı gün birincisi olacak. Peki Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen isim açıklandı mı? 18 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu