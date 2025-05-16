Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan gelin: 16 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?
Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan gelin haftanın finalinde belli oluyor. Haftanın finali Cuma günü yapılıyor. Yarışmacılardan en yüksek puanı alan kişi birinci olurken en düşük puanı alan yarışmacı elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim kim? 16 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı, altınları kim aldı?
Gelinim Mutfakta'da bugün tarifi en iyi yapan yarışmacı, tadım, puan ve yorumlamanın ardından Gelinim Mutfakta günün birincisi oluyor. En düşük puanı alan gelin elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki 16 Mayıs 2025 Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı, altınları kim aldı?
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan yarışmacı açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 15 MAYIS 2025
SAHRA- 21 puan
BEYZA- 19 puan
GİZEM- 20 puan
EZGİ- 3 puan
Gelinim Mutfakta'da finalden bir gün önce çeyrek altını alan gelin Sahra oldu.