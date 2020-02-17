Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? Gelinim Mutfakta yeni yarışmacılar kimler? soruları yarışmanın bugünkü bölümünün ardından gündeme geldi. Gelinim Mutfakta'da yarışmaya damga vurmuş ve unutulmayan eski yarışmacılar geri döndü. Gelinim Mutfakta 461. son bölümde yaşananlar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMACILARI

Gelinim Mutfakta'da bu hafta unutulmayan en iyi yarışmacılar geri döndü. Reyhan&Ezgi, Çiğdem&Elif, Nurten&Özlem ve Ayten&Özüm ile mutfağın ateşi yükseldi!

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM? 17 ŞUBAT PAZARTESİ

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Özlem Argun ve Ezgi Yıldırım aldı! Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı!

Günün en düşük puanını alan gelini 9 puanla Elif

Günün en düşük puanını alan 2. gelini 11 puanla Özüm

Günün en düşün puanını alan 3. gelini 13 puanla Ezgi

Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin 16 puanla ÖZLEM