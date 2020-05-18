Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? sorusu yarışmanın bugünkü bölümünün ardından gündeme geldi. Gelinim Mutfakta'da yarışmaya damga vurmuş ve unutulmayan eski yarışmacılar geri döndü. Eski yarışmacılar daha da hırslı bir şekilde mücadele edince rekabet de katlandı. Gelinim Mutfakta 526. son bölümde yaşananlar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA'DA YENİ YARIŞMACILAR GELDİ

Gelinim Mutfakta'da bugün yeni yarışmacılar yarışmaya katıldı ve pankart olay oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM? 18 MAYIS PAZARTESİ

Günün en düşük puanını alan gelini 9 puanla Neslihan oldu.

Günün üçüncüsü 10 puanla Hatice oldu.

Günün ikincisi 12 puanla Elif oldu.

Günün en yüksek puanını alan gelini 13 puanla Dilek oldu.

Elif bugünkü çeyrek altını kazanan yarışmacı oldu.