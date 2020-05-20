Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? sorusu yarışmanın bugünkü bölümünün ardından gündeme geldi. Gelinim Mutfakta'da yarışmaya damga vurmuş ve unutulmayan eski yarışmacılar geri döndü. Eski yarışmacılar daha da hırslı bir şekilde mücadele edince rekabet de katlandı. Gelinim Mutfakta 528. son bölümde yaşananlar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA'DA DİLEK'İN BEBEĞİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Gelinim Mutfakta'da bugün Dilek'e büyük bir sürpriz vardı. Dilek'in bebeğinin cinsiyeti öğrenildi.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM? 20 MAYIS ÇARŞAMBA

Günün en düşük puanını alan gelini 8 puanla Neslihan oldu.

Günün üçüncüsü 11 puanla Dilek oldu.

Günün en yüksek puanını alan gelini 16 puanla Elif ve Hatice oldu. Ancak Hatice kural hatası yaptığı için 2 puanı kırıldı. Ve 14 puanla günün ikincisi oldu. Elif ise bugünkü çeyrek altını kazanan yarışmacı oldu.