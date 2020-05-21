Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? sorusu yarışmanın bugünkü bölümünün ardından gündeme geldi. Gelinim Mutfakta'da yarışmaya damga vurmuş ve unutulmayan eski yarışmacılar geri döndü. Eski yarışmacılar daha da hırslı bir şekilde mücadele edince rekabet de katlandı. Gelinim Mutfakta 529. son bölümde yaşananlar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA'DA KAHKAHA TUFANI

Gelinim Mutfakta'da bugün Çiğdem'in yaptığı Sürahi Nine performansı stüdyoda eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM? 21 MAYIS PERŞEMBE

Günün en düşük puanını alan gelini 10 puanla Dilek oldu.

Günün üçüncüsü 11 puanla Neslihan oldu.

Günün ikincisi 12 puanla Hatice oldu.

Günün en yüksek puanını alan gelini 13 puanla Elif oldu.

Bugünkü çeyrek altının sahibi ELİF oldu.