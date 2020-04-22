Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? sorusu yarışmanın bugünkü bölümünün ardından gündeme geldi. Gelinim Mutfakta'da yarışmaya damga vurmuş ve unutulmayan eski yarışmacılar geri döndü. Eski yarışmacılar daha da hırslı bir şekilde mücadele edince rekabet de katlandı. Gelinim Mutfakta 508. son bölümde yaşananlar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA'DA NESLİHAN'A BÜYÜK SÜRPRİZ!

Fanlarının olduğunu öğrenen Neslihan, onlardan gelen hediye ile çok mutlu oldu!

Stüdyo görevlisi arkadaşımız elinde bir paketle Neslihan'a yaklaştı. Neslihan eşinden geldiğini düşündüğü paketin üzerindeki yazıyı okuyunca çok şaşırdı. Paketi gönderenlerin fanları olduğunu öğrendi. Diğer gelinler ise, bu durumu eleştirmeye başladılar. Bu kadar kısa zamanda fanların oluşmasının zor olduğunu ve Ezgi'nin fanlarının parmağı olabileceğini söylediler. Neslihan ve diğer gelinler bu konu üzerine tartışmaya girdiler...

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM? 22 NİSAN ÇARŞAMBA

Günün en düşük puanını alan gelini 8 puanla Neslihan oldu.

Günün üçüncü olan gelini 10 puanla Yağnur

Günün ikinci olan gelini 12 puanla Elif

Günün en yüksek puanını alan gelini 18 puanla Hatice oldu.