Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? sorusu yarışmanın bugünkü bölümünün ardından gündeme geldi. Gelinim Mutfakta'da yarışmaya damga vurmuş ve unutulmayan eski yarışmacılar geri döndü. Eski yarışmacılar daha da hırslı bir şekilde mücadele edince rekabet de katlandı. Gelinim Mutfakta 509. son bölümde yaşananlar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA'DA 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMALARI!

Fatih Ürek ve yarışmacılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkuyla kutladılar!

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Fatih Ürek ile birlikte gelinler ve kaynanalar coşkuyla kutladılar! Ayrıca, Gelinim Mutfakta'nın küçük izleyicileri programa kutlama mesajları yolladılar. İşte o coşkulu anlar!

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM? 23 NİSAN PERŞEMBE

Günün en düşük puanını alan gelini 6 puanla Yağnur oldu.

Günün en yüksek puanını alan gelini 14 puanla Neslihan oldu.