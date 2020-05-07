Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? sorusu yarışmanın bugünkü bölümünün ardından gündeme geldi. Gelinim Mutfakta'da yarışmaya damga vurmuş ve unutulmayan eski yarışmacılar geri döndü. Eski yarışmacılar daha da hırslı bir şekilde mücadele edince rekabet de katlandı. Gelinim Mutfakta 519. son bölümde yaşananlar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA'DA NESLİHAN'A SÜRPRİZ MESAJ

Gelinim Mutfakta'da bugün, Neslihan'ın kayınvalidesinden sürpriz bir destek mesajı geldi. Neslihan'ın çeyrek altınını Reyhan yerine kayınvalidesine vermiş olması diğer gelinlerin tepkisini topladı.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM? 7 MAYIS PERŞEMBE

Günün en düşük puanını alan gelini 5 puanla Betül oldu. Kural ihlali yapan Betül'ün 2 puanı daha kesildi.

Günün üçüncüsü 9 puanla Hatice oldu.

Günün ikincisi 12 puanla Elif oldu.

Günün en yüksek puanını alan gelini 14 puanla Neslihan oldu.

Neslihan bugünkü çeyrek altını kazanan yarışmacı oldu.