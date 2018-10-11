Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 11 Ekim Gelinim Mutfakta
Gelinim Mutfakta günün birincisi, gelinlerin yaptığı yemeklerin ardından kayınvalidelerin puanlamalarıyla belli oldu. Yarın yapılacak haftanın finali öncesinde bugünün kazananı oldukça önemli bir avantaj kazandı. İşte Gelinim Mutfakta 11 Ekim bölüm detayları...
11.10.2018 - 15:56 | Güncelleme:
Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? sorusunun yanıtı, programın bugün yayımlanan bölümünde belli oldu. Rekabetin kızıştığı Gelinim Mutfakta'da Başak ve Emel arasında erk savaşı başladı. İşte Gelinim Mutfakta 11 Ekim 149. bölüm detayları...
GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU? 11 EKİM
Günün en düşük puanını alan gelini 6 puanla Emel, en düşük ikinci gelini 11 puanla Yasemin, günün en yüksek puanını alan gelini 13 puanla Ezgi oldu. Ezgi 9. çeyrek altınını takmaya hak kazandı. Başak ise 12 puanla 2. oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 149. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Başak ve Emel arasında erk savaşı başlıyor!
Başak ve Emel, üstünde kendileri hakkında eleştiri yazıları olan pankartları yırtarak birbirlerine gözdağı veriyorlar! Ezgi'nin isteğini kıran Başak'ın hareketi kaynanalar arasında tartışma konusu oluyor! Reyhan Hanımın, Yasemin hayranlığı devam ediyor!
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Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 11 Ekim Gelinim Mutfakta - Son Dakika Haberler/gelinim-mutfakta-gunun-birincisi-kim-oldu-11-ekim-gelinim-mutfakta-21758352175835
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