Gelinim Mutfakta haftanın birincisi belli oldu mu? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? sorularının yanıtı, programın bugün yayımlanan bölümünde belli olucak. Rekabetin her hafta daha da çok arttığı Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Diğer yandan Gelinim Mutfakta'nın 200. bölümüne özel Gülben Ergen konuk olacak. İşte Gelinim Mutfakta 21 Aralık 200. bölüm detayları...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ BELLİ OLDU MU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli olacak. Toplamda 8 tane çeyrek altın sahibi olan Elif hanım, son bölümde de günün birincisi olmuştu. Diğer yandan günün en düşük puanını alan gelini ise 9 puanla Cansu olmuş, ikinci en düşük puanı alan gelin Yağmur olmuştu. Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altın almaya hak kazanan gelin ise 18 puanla Elif olmuştu. Gelinim Mutfakta 200. bölüm haftanın finalinde kazanan henüz belli olmadı.

Yarışmacıların toplam puanları şöyle;

Elif: 61

Cansu: 51

Rümeysa: 42

Yağmur: 41

GELİNİM MUTFAKTA 199. BÖLÜM GÜNÜN KAZANANI KİMDİ?

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