Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi belli oldu mu? 3 Mayıs Gelinim Mutfakta haftanın finali

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim elendi? Soruları yarışma programı severleri tarafından merak konusu oldu. Gelinim Mutfakta'nın haftanın finalinde rekabet ve gerilim her hafta artıyor. İşte 3 Mayıs Gelinim Mutfakta haftanın finali ve son bölümünde yaşananlar...

Gelinim Mutfakta

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? sorularının yanıtı programın dün yayınlanan haftanın finalinde belli olacak. İşte 3 Mayıs Gelinim Mutfakta haftanın finali...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılacak yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli olacak. Gelinim Mutfakta'da Güngör, Gülcan ve Ezgi haftanın finalinde kozlarını paylaşacak.

Gelinim Mutfakta'da geçtiğimiz hafta birinci 67 puanla Ezgi olmuş ve 5 altın bileziği almaya hak kazanmıştı.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta bu hafta yapılacak puanlama sonucunda yarışmadan veda edecek gelin ve kayınvalide belli olacak.

Bu haftada haftanın en yüksek puanı alan ve en düşük puanı alan yarışmacı Fatih Ürek tarafından açıklanacak.

Geçtiğimiz hafta en düşük puanı alıp yarışmaya veda eden gelin Meltem ve kayınvalidesi olmuştu.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çarpışma 21. bölüm ilk sahne: Kadir ve Cansız hesaplaşmasında neler yaşanacak?
TELEVİZYONKadir ve Cansız hesaplaşmasında neler yaşanacak?
Çukur'da sürpriz isim: Cihangir Ceyhan - Magazin haberleri
TELEVİZYON'Çukur'da sürpriz isim
Gülperi ve Kadir'i bekleyen sürpriz final - Magazin haberleri
TELEVİZYONGülperi ve Kadir'i bekleyen sürpriz final!
Çarpışma 21. yeni bölüm ilk sahne: Kadir’i şoke eden gerçek! Çarpışma 20. son bölüm izle
TELEVİZYONKadir’i şoke eden gerçek!
Bir Zamanlar Çukurova 31. son bölüm: Seher'den şok hamle! Bir Zamanlar Çukurova 32. yeni bölüm fragmanı çıktı mı?
TELEVİZYONSeher'den şok hamle!
Avlu 40. son bölüm: Zerrin'den, Kudret ile Azra'ya ölümcül tuzak! Avlu 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TELEVİZYONZerrin'den, Kudret ile Azra'ya ölümcül tuzak!
Veli ve Kerem söz düellosunda!
TELEVİZYONVeli ve Kerem söz düellosunda!
Prof. Dr. Mustafa Karataş sahur vakitlerinde sizlerle olacak!
TELEVİZYONProf. Dr. Mustafa Karataş sahur vakitlerinde sizlerle ...
Hızlı ve Öfkeli 6 oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli serisi kaç film, konusu ne?
TELEVİZYONHızlı ve Öfkeli serisi
“Çukur’da Umut Var”
TELEVİZYON“Çukur’da Umut Var”

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X