Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? sorularının yanıtı programın dün yayınlanan haftanın finalinde belli olacak. İşte 3 Mayıs Gelinim Mutfakta haftanın finali...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılacak yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli olacak. Gelinim Mutfakta'da Güngör, Gülcan ve Ezgi haftanın finalinde kozlarını paylaşacak.

Gelinim Mutfakta'da geçtiğimiz hafta birinci 67 puanla Ezgi olmuş ve 5 altın bileziği almaya hak kazanmıştı.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta bu hafta yapılacak puanlama sonucunda yarışmadan veda edecek gelin ve kayınvalide belli olacak.

Bu haftada haftanın en yüksek puanı alan ve en düşük puanı alan yarışmacı Fatih Ürek tarafından açıklanacak.

Geçtiğimiz hafta en düşük puanı alıp yarışmaya veda eden gelin Meltem ve kayınvalidesi olmuştu.