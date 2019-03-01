Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim olacak? Gelinim Mutfakta'da kim elenecek? sorularının yanıtı, programın bugün yayınlanan bölümünde belli olacak. Rekabetin kızıştığı Gelinim Mutfakta haftanın finalinde gelinlerin arasındaki çekişme arttı. Ayrıca bugün 250. bölümü yayınlanan Gelinim Mutfakta'da Deniz Seki'nin katıldığı bir kutlama var. Peki yarışmaya kim veda edecek? İşte Gelinim Mutfakta 1 Mart 250. bölüm detayları...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli olacak. Haftanın birincisi 5 altın bileziğin de sahibi olacak. Haftanın birincisi belli olur olmaz detaylar haberimizde olacak.

Gelinim Mutfakta haftanın final gününde ve 250. Bölüm kutlamasında konuk sanatçı Deniz Seki oluyor!

Gelinim Mutfakta'da haftanın final günü heyecanı 250. Bölüm kutlamasıyla birleşiyor. Programın konuk sanatçısı ise ünlü şarkıcı Deniz Seki oluyor. Gülcan, kayınvalidelere acılığını test etmesi için biber getirince stüdyoda ortalık karışıyor. Yedikleri biberlerin acısıyla kıvranan kayınvalideler soluğu mutfakta alıyor. Birbirinden eğlenceli anlarıyla Gelinim Mutfakta haftanın final günü ve eğlenceli anların yaşandığı 250. Bölümüyle ekrana geliyor.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENECEK?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta yine en az puan alan gelin ve kayınvalide yarışmaya veda edecek. Haftanın en düşük puanını alarak yarışmaya veda eden gelini belli olur olmaz ayrıntıları haberimizden öğrenebilirsiniz.