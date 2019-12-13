13 Aralık Yemekteyiz birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? 13 Aralık Gelinim Mutfakta'da kim elendi? sorularının yanıtı programın bugün yayınlanan haftanın finalinde belli oldu. İşte 13 Aralık Gelinim Mutfakta haftanın finali...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli oldu. Buse mi, Yağmur mu, Aydan mı, Elif mi kritik bölümde belli oldu.

Günün en düşük puanını alan gelini 6 puanla Elif,

Günün en düşük puan alan ikinci gelin 9 puanla Buse,

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi 12 puanla Aydan altınların sahibi Aydan oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta bu hafta yapılan puanlama sonucunda yarışmadan veda eden gelin ve kayınvalide belli oldu.

Bu haftada haftanın en yüksek puanı alan ve en düşük puanı alan yarışmacı Fatih Ürek tarafından açıklandı.

Haftanın en düşük puanını alan gelin 45 puanla Buse ve kayınvalidesi yarışmaya veda etti.

En düşük puanı alan ikinci gelin ise 52 puanla Yağmur oldu.

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi gelin 61 puanla Aydan oldu. Elif ise 54 puanda kaldı.